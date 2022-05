Česko podporí embargo na ruskú ropu, Fiala však predstavil jednu zásadnú podmienku

Česko je pripravené podporiť zákaz dovozu ruskej ropy do Európskej únie (EÚ), ak bude mať odklad dovtedy, kým navýši kapacitu ropovodov. To je na dva až tri roky. V stredu to povedal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajský portál Novinky.cz.

Predseda českej vlády uviedol, že o odklade intenzívne rokujú. Po jeho dosiahnutí je Praha pripravená podporiť daný balík sankcií. „Sankcie nesmú poškodiť viac českých občanov než Ruskú federáciu,“ zdôraznil Fiala.

Embargo na ruskú ropu je súčasťou šiesteho balíka sankcií, ktorý navrhuje EÚ v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Tiež by mohol zahŕňať odpojenie najväčšej ruskej banky Sberbank a ďalších dvoch významných bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT.