Česko sa pripravuje na možné zastavenie plynu z Ruska, podľa Fialu je Putin úplne nepredvídateľný

Česko sa pripravuje na možnosť, že mu Rusko, podobne ako Poľsku a Bulharsku, zastaví dodávky zemného plynu, keď zaň nebude chcieť platiť v rubľoch. V relácii Snídaně s Novou to povedal český premiér Petr Fiala, podľa ktorého je ruský prezident Vladimir Putin úplne nepredvídateľný a je treba počítať s najhorším. Rozhodnutie Moskvy zastaviť plyn Poľsku a Bulharsku je podľa neho pomsta, informuje web TN.cz.

Fiala vysvetlil, že vláda robí kroky, aby bolo v Česku dosť plynu. Zatiaľ má krajina zásoby na dva mesiace. Vypnutie plynu by bolo problematické z dlhodobého hľadiska. „Sme v trochu inej situácii ako Poľsko, pretože naši obchodníci plyn nakupujú v Nemecku. Je to ruský plyn, ale pokiaľ sa nezastavia dodávky do Nemecka, ten dopad by nebol taký zdrvujúci,“ vyjadril sa.

Postupné utlmovanie závislosti od ruského zemného plynu je podľa predsedu českej vlády priorita. O možných riešeniach diskutoval už aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Jedným z nich by mohol byť napríklad plynovod z Poľska do Česka, ktorý bol v pláne, ale predošlá vláda to zamietla. „Ten projekt by sa mal obnoviť,“ skonštatoval Fiala.