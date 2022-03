Česko spustilo tender na nový reaktor v jadrovej elektrárni Dukovany, ruské a čínske firmy z projektu vylúčili

Česká republika začala tender na výstavbu nového reaktora v jadrovej elektrárni Dukovany, keďže krajina sa snaží zvýšiť produkciu elektriny z jadra.

Bezpečnostným hodnotením zo strany českej vlády prešli tri firmy, americká spoločnosť Westinghouse, francúzska firma EDF a kórejská spoločnosť KHNP. Očakáva sa, že tieto firmy sa budú uchádzať o realizáciu projektu.

Ruské a čínske firmy, vrátane ruského energetického gigantu Rosatom a čínskej CNG, z projektu z bezpečnostných dôvodov vylúčili. Český premiér Petr Fiala povedal, že ruská účasť na projekte je po invázii Ruska na Ukrajinu nepredstaviteľná.

Podľa českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Sikelu je projekt s odhadovanými nákladmi zhruba 6 miliárd eur najväčšou samostatnou investíciou v krajine.

Predpokladá sa, že víťaza tendra vyberú do roku 2024 a stavebné povolenie vydajú do roku 2029, povedal premiér Fiala. Nový reaktor by podľa jeho slov mal byť v prevádzke od roku 2036.