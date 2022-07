Česko získalo kapacitu v holandskom LNG termináli, dokáže sa tým rýchlejšie zbaviť závislosti od Ruska

Česku sa podarilo v spolupráci s energetickou skupinou ČEZ zabezpečiť kapacitu v špeciálnom LNG termináli v oblasti holandského pobrežia. Česká republika by mala takto každý rok spracovávať asi tri miliardy kubíkov plynu, povedal v utorok minister priemyslu Jozef Síkela.

To je asi tretina toho, čo do Česka ešte vlani prúdilo z Ruska. Podľa ministra sú už zabezpečené aj konkrétne prepravné trasy. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Plné zásobníky na 77 percent

„Európa dodnes nemá k ruským dodávkam príliš alternatív. I Česká republika je od nich veľmi závislá. Až 98 percent plynu v Českej republike bolo vlani práve z Ruska. My teraz máme šancu zbaviť sa závislosti od ruského plynu,“ skonštatoval na tlačovej konferencii minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Plyn z terminálu na skvapalnený zemný plyn v Holandsku podľa iDNES.cz predĺži spotrebu plynu v ČR o jeden a pol až dva mesiace. V súčasnosti sú zásobníky v Česku plné zhruba na 77 percent a plyn v nich by pokryl spotrebu zhruba do januára. S využitím plynu z LNG terminálu by tak Česká republika mala vydržať zrejme až do marca.

Využívať terminál bude aj Shell

Terminál v holandskom Eemshavene sa bude skladať z dvoch plávajúcich skladovacích jednotiek spätného splynovania. Okrem ČEZ ho budú využívať aj ďalšie firmy, napríklad Shell. Plyn skvapalňujú po vyťažení, aby ho mohli vďaka až 600-krát menšiemu objemu jednoduchšie prepravovať tankermi.

Podľa generálneho riaditeľa ČEZ Daniela Beneša predstavujú tri miliardy metrov kubických plynu 30 tankerov. Prenájom kapacity bude Česko stáť „vyššie desiatky miliónov korún ročne“, presná čiastka je však neverejná.

Opätovné naplnenie zásobníkov

ČEZ v súčasnosti rokuje s rôznymi dodávateľmi LNG tak, aby zabezpečila čo najviac skvapalneného zemného plynu na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Počíta sa s tým, že terminál začnú využívať hneď po jeho spustení, teda zhruba v polovici septembra.

Síkela uviedol, že ČR má v súčasnosti zabezpečené asi dve tretiny ročnej spotreby plynu. Potrebné pritom bude riešiť nielen nadchádzajúcu, ale i ďalšiu vykurovaciu sezónu. Zásobníky sa totiž po zime budú musieť znovu naplniť, pričom teraz sa naďalej plnia plynom, ktorý prichádza z Ruska.