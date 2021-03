Cesta k uhlíkovej neutralite je nekompromisná. Nahradíme plynové kotle mikrovlnnými?

Do boja s klimatickou krízou sa zapájajú stále nové technológie, ktoré sľubujú čistejšiu budúcnosť. Odborníci sa snažia zistiť, ktorým smerom by sme sa mali posunúť, aby sme zachránili seba i planétu.

Zatiaľ čo niektoré novinky sa môžu javiť ako sci-fi, iné sú celkom reálne a naozaj môžu ľudstvu i prírode osožiť. Najnovšie výrobca prvého mikrovlnného kotla na svete tvrdí, že pre domácnosti ponúka priamu náhradu za plynový kotol, a to s nulovými emisiami.

Preč s plynovým kotlom

Novinka využíva elektrinu na zohrievanie vody na umývanie i kúrenie, pričom je možné využívať už nainštalované radiátory. Firma Heat Wayv predstavila prototyp zariadenia a očakáva, že do roku 2022 ho vyskúša v britských domácnostiach. Do bežného predaja by ho chcela uviesť v roku 2024.

Zariadenie v súčasnom stave stačí pre troj až štvorizbovú nehnuteľnosť. Jeho cena je 3 500 libier, v prepočte štyritisíc eur. V Británii je to podobná cena ako pri plynových kotloch. Tie budú v nových domoch od roku 2025 zakázané a predpokladá sa, že v polovici 30. rokov už zmiznú z trhu.

Britská vláda sa tak rozhodla po zistení, že 14% uhlíkových emisií v krajine je spojených s vykurovaním. Predstavuje zároveň jeden z najväčších problémov na ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Británia podporuje inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré sú efektívne a relatívne lacné na prevádzku, no sú spojené s vysokými počiatočnými nákladmi. Takisto sa nehodia do všetkých druhov nehnuteľností.