Chcete znížiť uhlíkové emisie? Prestaňte posielať zbytočné e-maily, radia odborníci

Posielanie e-mailov má dopad na klimatickú zmenu. Informujú o tom noviny Financial Times. Ak by používatelia internetu prestali posielať „zbytočné“ správy typu „Ďakujem“, ušetrili by tak klímu od uhlíkových emisií.

Väčšina ľudí si myslí, že internet je ako cloud, ktorý funguje mimo ich hardvéru. No ak pošlete e-mail alebo vykonáte na internete čokoľvek iné, využívate dlhú sieť elektroniky, do ktorej spadajú wifi router, káble, telekomunikačné strediská či dátové centrá. Všetky tieto články reťazca spaľujú energiu.

V správe sa odborníci odvolávajú na štúdiu Ovo Energy z minulého roka, ktorá využila aj štúdiu odborníka Mikea Bernersa-Leeho.

Uviedli, že ak by každý Brit poslal denne o jeden e-mail menej, zachránilo by to Zem od 16 433 ton uhlíka ročne, čo je ekvivalent desiatok tisíc letov do pevninskej Európy.

Malá kvapka v mori

Uznávajú, že aj keby boli ich prepočty správne, v konečnom dôsledku by to bola len malá časť celkových emisií. Tie napríklad v Británii dosiahli vlani hodnotu 435,2 milióna ton.

Chris Preist z University of Bristol vyhlásil, že je potrebné započítať aj energiu, ktorú využívajú servery či domáci počítač. „Pravda je taká, že veľká časť systému bude mať stále dopad, či e-mail odošleme alebo nie,“ vyjadril sa.

„Váš počítač, wifi či domáce internetové pripojenie budú stále zapnuté. Celá sieť bude aj pri znížení objemu využívať zhruba rovnaké množstvo energie. V dátových centrách ušetria nejakú energiu, najmä, ak budú môcť využívať menej serverov,“ dodal.

Väčší problém je streamovanie

Niektorí odborníci uviedli, že by ľudia mali upriamiť pozornosť skôr na streamovanie hier a videí, či cloudové úložiská, ktoré majú oveľa väčší efekt na klímu.

Je to však veľmi komplikovaný problém, s ktorým sa vynára množstvo otázok. Napríklad, ako by mali dopad vypočítať a kto by mal niesť zodpovednosť.

Veľké technologické firmy, medzi nimi aj Google, sa hrdo chvália, že sú uhlíkovo neutrálne, keďže platia za environmentálne projekty, ktoré „zmažú“ ich uhlíkovú stopu produkovanú posielaním e-mailov a inými službami ako napríklad YouTube.

Preist vyhlásil, že spotrebitelia by sa však mali skôr zamerať na oveľa vážnejšie zdroje uhlíkovej stopy a takéto veci by mali nechať na poskytovateľov služieb.

V súvislosťami so zbytočnými e-mailami uviedol: „Pošlite ho, ak máte pocit, že ho druhá osoba ocení. V opačnom prípade ho radšej neposielajte.“