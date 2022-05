Čím silnejšie sankcie, tým skôr sa skončí vojna, okomentoval premiér Karinš balík sankcií proti Rusku

Lotyšský premiér Arturs Krišjanis Karinš privítal najnovší balík sankcií proti Moskve s tým, že „čím silnejšie sankcie, tým skôr sa skončí vojna“. Informuje o tom spravodajský portál CNN. „Všetky členské štáty sú odhodlané posunúť sa od závislosti od ruských energií,“ skonštatoval v utorok po príchode na mimoriadny samit Európskej rady v Bruseli.

„Počas uplynulých 20, 30 rokov krajiny budovali infraštruktúru, ktorá sa do veľkej miery spoliehala na ruské energetické zdroje a teraz od toho veľmi rýchlo odchádzame. Pre niektoré členské štáty je to jednoduchšie, pre iné je to naozaj fyzicky zložitejšie pre chýbajúce prístavy alebo infraštruktúru, ale všetci sa hýbeme rovnakým smerom,“ vysvetlil Karinš.

Lídri Európskej únie (EÚ) sa v pondelok dohodli na zákaze 90 % ruského importu ropy do konca tohto roka. „Včera sme sa dohodli na šiestom kole sankcií, ktoré zahŕňa ropu a odstrihne zhruba dve tretiny ruského exportu ropy do EÚ,“ skonštatoval s tým, že je to veľmi dobrá správa, pretože „čím silnejšie sankcie, tým skôr sa skončí vojna“. „Myslím, že je to fantastický krok správnym smerom, ktorý Rusku ešte viac skomplikuje financovanie tejto vojnovej agresie na Ukrajine,“ dodal.