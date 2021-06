Čína uviedla do prevádzky prvé generátory druhej najväčšej vodnej elektrárne na svete

Čína v pondelok oficiálne uviedla do prevádzky prvé dva generátory druhej najväčšej vodnej elektrárne na svete. Informovala o tom čínska vláda. Elektráreň na priehrade Paj-che-tchan na rieke Ťin-ša, ktorá je prítokom Jang-c‘-ťiang, je súčasťou snahy Číny obmedziť rastúci dopyt po fosílnych palivách.

Podľa plánov má mať elektráreň Paj-che-tchan 16 generátorov, pričom kapacita každého má byť jeden milión kilowattov. Bude tak druhou najväčšou vodnou elektrárňou na svete po elektrárni Tri rokliny, ktorú otvorili v roku 2003 na rieke Jang-c‘-ťiang a má kapacitu 22,5 milióna kilowattov.

V iných krajinách strácajú podporu

Obe elektrárne vybudovala spoločnosť Three Gorges Group Corp., ktorá je najväčším investorom na svete do vodných, solárnych a veterných elektrární.

Vodné elektrárne strácajú v iných krajinách podporu pre sťažnosti, že pre priehrady zanikajú miestne komunity. Okrem toho tieto vodné diela zaplavujú poľnohospodársku pôdu, narúšajú ekológiu riek a ohrozujú ryby a iné druhy živočíchov.

Zníži spotrebu uhlia

Napriek kritike zo strany environmentalistov však čínski lídri budujú ďalšie vodné elektrárne v úsilí zredukovať závislosť od uhlia a zabrzdiť rastúci dopyt po dovážanej rope a plyne.

Po úplnom uvedení do prevádzky by vodná elektráreň Paj-che-tchan mala znížiť spotrebu uhlia o 20 miliónov ton ročne, uviedla čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua s odvolaním sa na informácie spoločnosti Three Gorges Group.