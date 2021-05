Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (apríl 2021)

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac apríl 2021.

Upozorňujeme najmä na oznámenie SEPS-u ohľadom ukončenia „stop stavu“ a stanovenie voľných inštalovaných výkonov k pripojeniu nových zdrojov do jednotlivých sústav. Do pozornosti zároveň dávame, že do 1. čítania sa aktuálne dostala (i) novela ohľadom predĺženia obdobia podpory dotovaným výrobcom v Zákone o podpore OZE a (ii) novela Zákona o tepelnej energetike, ktorá prináša nové zákonné definície a spresnenia.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

SEPS oznámil skončenie „stop stavu“

Dňa 6.4.2021 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. (SEPS) zverejnila tlačovú správu, že prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) a Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) v spolupráci so spoločnosťou SEPS a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) uvoľňujú „stop-stav“.

Uvoľneniu stop-stavu a možnostiam výstavby nových zariadení sme sa osobitne venovali v článku „Kde „stop-stav“ končí, tam výstavba začína. Pár rád ako postaviť zdroj na výrobu „zelenej“ energie“.

Dôvodom uvoľnenia stop-stavu má byť uvedenie nového vedenia na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile do komerčnej prevádzky, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.4.2021.

V nadväznosti na túto skutočnosť vydali vyššie uvedení prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav (RDS), spoločnosť SEPS a MH SR Usmernenie, ktoré poskytuje informácie k uvoľneniu „stop-stavu“, k stanoveniu voľných inštalovaných výkonov, ako aj k postupu prideľovania a kontroly napĺňania týchto inštalovaných výkonov.

Z pohľadu priepustnosti elektrizačnej sústavy je možné do elektrizačnej sústavy pripojiť celkový voľný inštalovaný výkon zdrojov o hodnote 1 837 MW.

Táto hodnota je stanovená bez ohľadu na technológiu inštalovaného zdroja. Čerpanie stanovených inštalovaných výkonov sa bude sledovať podľa výšky inštalovaného výkonu zdroja daným prevádzkovateľom sústavy. Bez ohľadu na to, akú rezervovanú kapacitu bude výrobca požadovať.

Vzhľadom na to, že miesta pripojenia nových zdrojov v RDS majú z pohľadu priepustnosti výrazný vplyv na bezpečnosť prevádzky elektrizačnej sústavy, je celkový voľný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti sústavy rozdelený na jednotlivých prevádzkovateľov RDS a prenosovej sústavy nasledovne:

spoločnosť SEPS: 493 MW;

spoločnosť ZSD: 478 MW;

spoločnosť SSD: 587 MW; a

spoločnosť VSD: 279 MW.

Osobitne je však regulovaný voľný inštalovaný výkon pre fotovoltaické elektrárne (FVE) a veterné elektrárne (VTE), ktorý je z pohľadu flexibility sústavy stanovený na hodnotu 407 MW. Táto kapacita je rozdelená pomerne medzi jednotlivých prevádzkovateľov RDS, pričom každý z nich má k dispozícii kapacitu 50 MW, ktorú je možné v prípade potreby navýšiť vo výkonových balíčkoch po 10 MW (najviac však do 407 MW pre celú elektrizačnú sústavu). Tento voľný inštalovaný výkon pre FVE a VTE je súčasťou celkového inštalovaného výkonu z pohľadu priepustnosti sústavy o hodnote 1 837 MW.

Predmetnú Tlačovú správu SEPS-u nájdete na tomto odkaze.

Usmernenie k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových zdrojov na výrobu elektriny do sústavy a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do sústavy nájdete TU.

Spoločnosť SEPS zároveň zriadila na svojom webovom sídle spoločnú webovú platformu so zverejnenými inštalovanými výkonmi ako pre jednotlivých prevádzkovateľov RDS, tak aj pre jednotlivé technológie výroby FVE a VTE. Odkaz na túto webovú platformu je k dispozícii TU.

Novela Zákona o podpore OZE o prolongácii podpory je v 1. čítaní

Dňa 15.4.2021 bol Národnej rade SR predložený do 1. čítania návrh novely Zákona o podpore OZE.

Hlavným zámerom novely je znížiť objem celkových ročných nákladov za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorou odberatelia elektriny dotujú (okrem iného) výrobu OZE a VÚ – KVET. Zníženie ročných nákladov za TPS sa má následne premietnuť v znížení koncovej ceny elektriny.

Podľa znenia návrhu novely sa dotovaným výrobcom zelenej elektriny predĺži doba podpory. Čo je však dôležité, toto predĺženie bude mať súčasne za následok zníženie doplatkovej ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z OZE stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky. Tým sa má v konečnom dôsledku dosiahnuť zníženie ročného objemu finančných nákladov vynakladaných na podporu.

Podľa aktuálneho znenia návrhu sa má trvanie podpory doplatkom konkrétne predĺžiť o päť rokov, a má sa týkať zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd.

Veľkou zmenou oproti pôvodnému návrhu zákona je, že pre približne 440 výrobcov elektriny (predovšetkým prevádzkovateľov FVE), by mala byť prolongácia obdobia podpory povinná. Hoci sa pôvodne hovorilo (ešte na začiatku medzirezortného pripomienkovania) o dobrovoľnosti prolongácie podpory, aktuálne by to malo byť povinné pre tých výrobcov, ktorých priemerná výška doplatku za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla najmenej 150 EUR/MWh a súčasne celková výška doplatku bola minimálne 75 000 EUR.

Výrobcom, ktorým sa predĺži trvanie doby podpory doplatkom so zníženou cenou elektriny sa zároveň predĺži aj (i) doba trvania práva na podporu výkupom elektriny a (ii) doba trvania práva na prevzatie zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny, najdlhšie však do 31.12.2033.

Aktuálne znenie návrhu novely Zákona o podpore OZE nájdete na tomto odkaze.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete sledovať na tomto odkaze.

Návrh novely Zákona o tepelnej energetike je v 1. čítaní

Dňa 16.4.2021 bol Národnej rade SR predložený do 1. čítania návrh novely Zákona o tepelnej energetike.

Cieľom novely zákona je najmä zamedziť reťazeniu cien pri dodávkach tepla a zjednodušiť odpájanie odberateľov od centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Za účelom lepšieho nastavenia pravidiel cenovej regulácie (v tepelnej energetike) sa navrhujú pridať do zákona nové zákonné definície, a to konkrétne: (i) zariadenia na rozvod tepla, (ii) odovzdávacej stanice tepla a (iii) odberného tepelného zariadenia.

Návrh novely zároveň prináša určité spresnenia. Majú sa napríklad vymedziť konkrétne skutočnosti, ku ktorým sa dotknutý orgán (dodávateľ tepla), môže resp. má vyjadrovať v rámci záväzného stanoviska. Dodávateľ tepla sa tak bude môcť vo svojom stanovisku vyjadrovať už len k tomu, či nová teplárenská sústava, ktorú chce tretia osoba vybudovať, zasahuje do doterajšej tepelnej sústavy alebo jej ochranného pásma. Zmena by mala zamedziť tomu, aby sa dotknutý orgán (dodávateľ tepla) vyjadroval nad rámec zákonných oprávnení, nakoľko v praxi takto často dochádzalo k zneužívaniu jeho postavenia v územnom, resp. stavebnom konaní.

Predmetné zákonné zmeny a spresnenia majú byť (okrem iného) v súlade s najnovšou judikatúrou Ústavného súdu SR v tejto oblasti. Ústavný súd SR totiž vo svojom nedávnom náleze konštatoval, že dotknutý orgán sa v rámci záväzného stanoviska môže vyjadrovať výlučne k skutočnostiam podľa ust. § 22 ods. 3 (nežiaduci zásah do sústavy tepelných zariadení) a ust. § 36 ods. 7 (zásahy v ochrannom pásme) Zákona o tepelnej energetike.

Aktuálne znenie návrhu novely Zákona o tepelnej energetike nájdete na tomto odkaze.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete sledovať na tomto odkaze.

Predmetný Nález Ústavného súdu SR nájdete zverejnený TU.

ÚRSO novelou cenovej vyhlášky pre elektroenergetiku reflektuje predĺženie regulačného obdobia

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v rámci novelizácie vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa riadi cenová regulácia v elektroenergetike, prvotne avizoval viacero zmien, o ktorých sme vás informovali v našom monitoringu za mesiac február 2021.

V súčasnosti však v novele vyhlášky ÚRSO iba aktualizuje aktuálne regulačné obdobie, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2022 na rok 2022. Táto úprava má umožniť, aby sa doterajší spôsob vykonávania cenovej regulácie uplatňoval aj na regulačný rok 2022 a aby bolo možné urýchlené vydávanie cenových rozhodnutí na rok 2022, v ktorých sa nepredpokladá zmena ceny.

Ostatné skôr avizované zmeny plánuje ÚRSO priniesť až v novom regulačnom období.

Štádium procesu novelizácie vyhlášky č. 18/2017 Z. z. (elektroenergetika) môžete sledovať TU.

