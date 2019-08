Cyprus chce vo veľkom vyrábať elektrinu vďaka plynu

Cyprus má v úmysle vybudovať do konca roku 2021 infraštruktúru pre výrobu elektriny s využitím zemného plynu. Šéf spoločnosti Natural Gas Public Company Symeon Kassianides v utorok povedal, že elektrinu z plynu bude produkovať elektrárenská firma Electricity Authority of Cyprus a tri ďalšie spoločnosti, ktoré na to majú licenciu. Dodal, že zmluva o vybudovaní infraštruktúry by sa mohla podpísať s konzorciom zloženým z dvoch čínskych, dvoch gréckych a jednej nórskej spoločnosti v októbri.

Stovky miliónov

Kassianides doplnil, že náklady na projekt sú približne 300 mil. eur, pričom tretina z nich sa pokryje financiami z fondov Európskej únie. Firma Electricity Authority prispeje 40 mil. eur a zvyšok získajú prostredníctvom úverov. Zároveň prebieha tender na dodávky plynu, ale predpokladá sa, že v budúcnosti by sa mohol použiť plyn z ložísk nájdených pri Cypre.