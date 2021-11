Dávky zemného plynu bude Rusko dodávať Srbsku za výhodných podmienok, sľúbil Putin

Rusko bude naďalej Srbsku dodávať zemný plyn za podmienok, ktoré sú pre jeho spojenca na Balkáne výhodné. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. V rámci rokovaní so srbskou hlavou štátu Aleksandarom Vučičom vo svojej čiernomorskej rezidencii v Soči vyjadril presvedčenie, že nová nová zmluva o dodávkach plynu do Srbska bude podpísaná rýchlo a nahradí súčasnú, ktorá vyprší na konci roka.

„Nájdeme riešenie, ktoré bude pre našich srbských priateľov určite prijateľné,“ povedal Putin na úvod rozhovorov. Poznamenal tiež, že Moskva zotrvá pri dôslednej podpore Srbska vo svetle nedávnej eskalácie napätia vo vzťahoch s Kosovom.

„Podporujeme váš postoj k urovnaniu kosovskej otázky a dúfame, že sa situácia nakoniec vyvinie spôsobom, ktorý by zodpovedal záujmom všetkých ľudí v regióne,“ povedal Putin.

Vučič vyzdvihol úzke väzby medzi Srbskom a Ruskom a poukázal najmä na vysokú úroveň spolupráce v oblasti obrany. Hoci sa Srbsko formálne usiluje o členstvo v EÚ, odmieta zladiť svoju zahraničnú politiku s blokom 27 krajín a namiesto toho posilňuje spoluprácu s Ruskom a Čínou.