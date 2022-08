Deň "D" zmenil ceny benzínov a nafty na Slovensku. Analytici priblížili, či do konca augusta ešte klesnú alebo stúpnu

Vo štvrtok sa na čerpačkách Slovnaft dostali s cenou benzínu na 1,755 eura za liter, čo je mínus osem centov za dva týždne a s naftou na 1,799 eura za liter, čo je mínus šesť centov za dva týždne. Informujú o tom Dáta bez pátosu na sociálnej sieti Facebook.

„Dnes je štvrtok a to je na Slovensku deň ‚D‘, keď sa ceny u veľkých hráčov menia a menší hráči to odkukajú a prípadne pridajú centík hore/dole,“ konštatujú analytici s tým, že ceny palív na slovenských čerpacích staniciach klesajú už päť týždňov. „Oneskorenie je asi tri týždne,“ priblížili.

Predpovedajú, že ak nepríde k zásadnému zvratu, čakajú nás ešte dve zníženia a obe sa stihnú do konca augusta. „Mali by byť zásadné a s benzínom by sme sa mali dostať pod 1,7 eura za liter a nafta bude len o pár centov drahšia ako benzín, ceny sa postupne priblížia,“ uviedli.

Okolo tých 1,7 eura za liter by mali byť podľa analytikov ceny benzínu a nafty rovnaké. Nemusí sa to však u oboch stihnúť do konca augusta, ale v septembri bude benzín na cene nafty a platí to aj naopak. „Maximá oboch palív boli 1,95 eura za liter v týždni na prelome júna a júla tohto roka,“ pripomenuli analytici.