Distribúcia elektriny bude zrejme drahšia, musíme prijať nový európsky energetický balíček

Poplatky za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny budú rásť. Predpokladajú to energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD). Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk riaditeľ sekcie Regulácia Vladislav Jurík, za nárastom poplatkov možno hľadať nárast nákladov spojených s technologickými zmenami v distribučných sústavách, ktoré prinesie európsky Zimný energetický balíček. Ten musí Slovensko implementovať do svojej legislatívy.

Zimný energetický balíček musíme implementovať

„Z nášho pohľadu vnímame Zimný energetický balíček ako veľkú výzvu. Balík prináša na trh s elektrinou výrazné zmeny,“ dodal Jurík s tým, že transpozíciu a implementáciu tohto legislatívneho balíka pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR. „Očakávame, že bude hlavnou témou legislatívnych diskusií v roku 2020,“ dodal.

Pokles distribúcie elektriny

Stredoslovenskí energetici očakávajú, že v tomto roku poklesne priemyselná výroba, čo sa určite odzrkadlí na objeme distribuovanej elektriny. „Na druhej strane očakávame nárast distribučného objemu na úrovni nízkeho napätia. Súvisí to najmä s rozvojom novej individuálnej bytovej výstavby, ale napríklad aj s rozvojom určitých lokalít,“ podotkol pre portál vEnergetike.sk riaditeľ divízie Financie a interné služby spoločnosti SSD Radim Greguš.

Stredoslovenská distribučná v minulom roku ditribuovala takmer 6,189 terawatthodín elektriny. V medziročnom porovnaní ide o mierny pokles, keď energetici dosiahli distribučný objem 6,232 terawatthodín elektriny. „Je za tým pokles objemu distribúcie pre zákazníkov na úrovni veľmi vysokého napätia, pretože v roku 2018 mali niektorí z nich odstavené vlastné zdroje elektrickej energie a distribúciu im zabezpečovala naša spoločnosť. V roku 2019 už pokrývali časť svojej spotreby vlastnými zdrojmi,“ vysvetlil Greguš.

Historický dlh pre obnoviteľné zdroje

Pokles objemu distribuovanej elektrickej energie zaevidovali energetici aj na úrovni vysokého napätia, hlavne zo segmentu zákazníkov automotive. „Tento pokles čiastočne kompenzoval nárast distribúcie na úrovni nízkeho napätia, hlavne v segmente obyvatelia. Súvisí to s teplotou počas vykurovacej sezóny alebo počas leta, keď sa používali klimatizácie, a tiež s nárastom počtu odberných miest,“ doplnil Greguš.

Hospodárske výsledky stredoslovenskí energetici nateraz nechceli konkretizovať. Prezradili však, že jedným z významných vplyvov na hospodárenie spoločnosti bol systém podpory obnoviteľných zdrojov energií. “Historický dlh z tohto systému pre našu spoločnosť je vo výške 225 miliónov eur,“ uzavrel Greguš.