Dobrá voľba a Umiernení navrhli vyvlastniť Slovnaft, rafinéria "ryžuje" na benzíne a ohrozuje bezpečnosť Slovenska

Niektorí politici by neváhali ani vyvlastniť spoločnosť Slovnaft. Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení by k tomuto kroku pristúpila, ak by bratislavská rafinéria neplnila úlohy stanovené vládou.

Zbavenie sa závislosti na ruskej rope

Vládny kabinet však nateraz žiadne úlohy Slovnaftu oficiálne nezadal. Strana preto vyzvala vládu, aby okamžite nariadila Slovnaftu zverejňovať marže pri predaji benzínu a nafty.

Zároveň nariadila firme termín, dokedy musí byť schopná spracovať inú ako ruskú ropu a vykonala voči Slovnaftu „mimoriadnu manažérsku operáciu“, ktorá umožní štátu kontrolovať procesy vedúce k najrýchlejšiemu ukončeniu závislosti od ruskej ropy.

„Ak sa táto operácia vo vopred stanovenom termíne nepodarí, je na mieste, aby štát prijal rozhodnutie o vyvlastnení podniku Slovnaft z dôvodu vykonávania aktivít v rozpore s bezpečnostnými záujmami krajiny,“ konštatoval predseda strany Tomáš Drucker.

Lacno kúpi, za draho predá

Podľa strany Dobrá voľba a Umiernení, vláda Eduarda Hegera prejavuje totálnu neschopnosť a nezáujem riešiť závislosť od dovozu ruskej ropy.

„Na Slovensku počuť iba politikov, ktorí zastupujú ruské záujmy, maďarské záujmy, súkromné záujmy, ale žiadneho, ktorý by v tejto veci zastupoval slovenské záujmy,“ dodal Drucker, podľa ktorého maďarským MOL-om vlastnená rafinéria Slovnaft neurobila nič, aby sa závislosti od ruskej ropy zbavila.

„Navyše, hoci odoberá lacnejšiu ruskú ropu, na cenách jej produktov sa to neprejavuje. Dokonca prestala zverejňovať marže pri predaji benzínu a nafty,“ zdôraznil.

Podľa Druckera nastala mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje mimoriadne rozhodnutia. „Nie sme bezmocní, ani nemusíme zobať z ruky maďarským majiteľom Slovnaftu. Dá sa to aj inak,“ uzavrel.