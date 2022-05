Dočkajú sa domácnosti nulovej DPH pri plyne? Sulík chce týmto krokom minimalizovať zdražovanie

Slovensko uvažuje o znížení dane z pridanej hodnoty (DPH) pri zemnom plyne. Ako uviedol minister hospodárstva Richard Sulík počas Hodiny otázok v Národnej rade SR, domácnosti možnú budú platiť v budúcom a v ďalšom roku nulovú DPH pri plyne. Ministerstvo týmto krokom chce minimalizovať zdražovanie plynu pre slovenské domácnosti. Nulovú DPH však ešte musí schváliť Európska komisia.

„Ceny plynu výrazne narastú. Trhová cena plynu je totiž taká, aká je. Cena plynu pre domácnosti bude rásť o niekoľko desiatok percent. Dá sa to stlmiť tým, že DPH na plyn, ak nám to dovolí EK, bude dočasne v budúcom a prípadne ďalšom roku 0 %. Tak by sme dokázali, že cena plynu by išla pre slovenské domácnosti hore o 10 až 15 %. To je maximum, čo vieme dosiahnuť. Ak by sa nám to nepodarilo, tak cena plynu bude rásť o jednu tretinu a viac,“ povedal Sulík s tým, že výpadok pre štátny rozpočet pri nulovej DPH na plyn by bol ročne zhruba 60 miliónov eur.

Podľa ministra financií Igora Matoviča, by ceny plynu mohli vzrásť v budúcom roku až o sto percent oproti súčasným cenám. „Vieme, že ceny plynu pôjdu od nového roka o 80 až 100 % hore,“ povedal na stredajšej tlačovej besede po rokovaní vlády Matovič.