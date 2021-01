Dostavba tretieho mochovského bloku je na konci. Pripomienkovať ju možno ešte necelý mesiac

Verejnosť môže pripomienkovať dostavbu tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce ešte necelý mesiac. Účastníci konania a zainteresovaná verejnosť sa môžu pred vydaním rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) o uvádzaní jadrového bloku do prevádzky vyjadriť do 22. februára. „Účastníkom konania dávame možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladom, prípadne môžu navrhnúť ich doplnenie. Rovnako týmto zverejnením realizujeme právo verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor),“ informoval ÚJD.

Najskôr koncom apríla

Minister hospodárstva Richard Sulík očakáva v najbližších týždňoch povolenie od Úradu jadrového dozoru SR na začatie prevádzky tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Teda najskôr koncom februára po ukončení správneho konania. Slovenské elektrárne budú môcť zavážať jadrové palivo do tretieho jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce podľa posledných vyjadrení generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka najskôr koncom apríla tohto roku. To však musí prejsť celý povoľovací proces bez námietok a odvolaní účastníkov konania. Ak sa niekto odvolá, bude sa s tým musieť Úrad jadrového dozoru SR vysporiadať a bude trvať pár mesiacov (tri až štyri), kým by mohlo byť palivo zavezené.

Pôvodné termíny a rozpočty

Pôvodné termíny dostavby dvoch mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur. Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby mali elektrárne v pláne minúť necelé tri miliardy eur.