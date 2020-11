Dotácie na malé veterné elektrárne? Realitou možno v budúcom roku

Slovenské domácnosti možno budú môcť žiadať aj dotáciu na malé veterné turbíny. Ministerstvo životného prostredia SR však najprv musí zmeniť zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Jeho zmena sa predpokladá počas budúceho roka a envirorezort nevylúčil, že v novele spomínaného zákona vytvorí aj podmienky pre čerpanie dotácií na malé veterné elektrárne.

Vplyv domácich veterných turbín na vtáky

„Oceňujeme a vítame každú snahu o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, teda aj prostredníctvom malých veterných elektrární. Musíme však brať do úvahy fakt, že aj tieto domáce veterné turbíny môžu mať vplyv na životné prostredie a môžu znamenať hrozbu napríklad pre tie druhy vtákov, ktoré žijú v blízkosti človeka. Ministerstvo pripravuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý má vytvoriť efektívnejší rámec aj pre tento proces a maximálne skrátiť posudzovanie,“ uviedol portál venergetike.sk odbor komunikácie ministerstva životného prostredia, ktoré plánuje v rámci konzultácií k návrhu zákona osloviť a pozvať k rokovaciemu stolu všetky dotknuté strany, teda aj ministerstvo hospodárstva.

Podľa ministerstva hospodárstva legislatívnou bariérou z pohľadu výstavby veterných elektrární, vrátane malých zariadení, sa javí byť jedno ustanovenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „Predmetný zákon ustanovuje povinné hodnotenie v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredia bez limitu pre všetky zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie,“ povedala pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Matejková.

Dotácia cez projekt Zelená domácnostiam

Domácnosti môžu získať dotáciu na malý obnoviteľný zdroj energií vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia. Z neho sa financuje projekt Zelená domácnostiam, ktorý koordinuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tá už od začiatku projektu Zelená domácnostiam avizuje pripravenosť poskytnúť dotácie aj na malé veterné turbíny. Reálne však tomu bráni legislatíva. „Využívaniu týchto zariadení na Slovensku momentálne bránia viaceré prekážky. Z dôvodu potreby úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov nie je zatiaľ možné vydávať poukážky na inštaláciu veterných turbín,“ odkázala energetická agentúra.

Pre inštaláciu veternej turbíny v rodinnom dome platí podľa pôvodných pravidiel jedna sadzba podpory, a to 500 eur na jednu kilowatthodinu inštalovaného výkonu veternej turbíny. Maximálna výška podpory je 1 500 eur na inštaláciu. Zatiaľ je možné podporiť len malú veternú elektráreň od čínskeho výrobcu veternej turbíny Qingdao Greef New Energy Equipment. Ten jediný sa zatiaľ zaregistroval do oficiálneho zoznamu podporovaných malých obnoviteľných zdrojov energií. „Ministerstvo hospodárstva neeviduje v súčasnosti záujem výrobcov malých turbín o presadenie tejto technológie v domácnostiach,“ konštatovala Matejková.