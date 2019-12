Dotovanie uhlia končí zhruba o tri roky. Dovtedy však bude stále vyvolávať vášne.

Dotovanie doma vyťaženého hnedého uhlia, prostredníctvom ktorého sa musí vyrábať elektrina, znova vyvoláva vášne. Strana SaS vyzýva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby prehodnotil cenové rozhodnutie pre elektrinu vyrobenú v uhoľnej elektrárni Nováky. Opozičná strana tvrdí, že ľudia sa vo svojich faktúrach v budúcom roku poskladajú na podporu domáceho uhlia sumou 147 miliónov eur. Regulačný úrad tvrdí, že zo strany politikov ide o klamstvo, keďže na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia pôjde v budúcom roku o dva milióny eur menej ako v tomto roku, približne 116 miliónov eur.

Vypočítali 147 miliónov

„Začiatkom decembra nám šéf ÚRSO Ľubomír Jahnátek oznámil, že na budúci rok zdražie elektrina. Zabudol však povedať, že je to aj preto, lebo pre elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia odsúhlasil cenu vyššiu o škandalóznych 56 %. Namiesto 85,7 eura za megawatthodinu to má teraz byť 133,8 eura. Toto je škandál. Vo faktúrach sa tak na pálenie domáceho uhlia poskladáme na budúci rok sumou až do 147 miliónov eur,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Nepochopenie odbornej problematiky

Škandálom môže byť podľa ÚRSO akurát tak nepochopenie odbornej problematiky zo strany politikov. Tí podľa regulátora iba zneužívajú pre ľudí citlivú tému energií, aby sa dostali pred voľbami za každú cenu do médií. Ich tvrdenie, že vo faktúrach sa na pálenie domáceho uhlia poskladáme na budúci rok sumou až do 147 miliónov eur, je podľa hovorcu ÚRSO Radoslava Igaza nezmysel. „Je to v skutočnosti presne naopak. ÚRSO cenovým rozhodnutím pre Slovenské elektrárne určil na tento účel pre rok 2020 sumu 116 416 000 eur. Teda žiadnych 147 miliónov eur. Ide pritom o medziročné zníženie tejto sumy na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia oproti roku 2019 o približne 2 milióny eur,“ zdôraznil Igaz.

Toto zníženie dosiahol podľa neho regulačný úrad znížením tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2020 pre Slovenské elektrárne z 5,1428 eura za megawatthodinu na 5,1200 eura za megawatthodinu. „Aj vďaka tomu sa koncová cena elektriny pre slovenské domácnosti zvýši od 1. januára 2020 priemerne iba o 7,63 %. Keby úrad v plnej miere zohľadnil len návrhy od regulovaných subjektov, priemerná cena elektriny by stúpla o 14,64 %,“ konštatoval Igaz.

Peniaze v alobale?

Podľa liberálov by sa malo čo najskôr ukončiť dotovanie spaľovania uhlia, ktoré nadmerne zaťažuje životné prostredie. Vláda už zhruba rok pracuje na tom, aby sa dotovanie skončilo v roku 2023. Ťažba a predaj domáceho uhlia bola v minulosti spájaná s údajnou alobalovou kauzou, keď poslanec NR SR Vladimír Jánoš mal nosiť peniaze z Hornonitrianskych baní do centrály strany Smer. „Táto kauza bola, žiaľ, odložená ad acta a všetci si mysleli, že sa to už nedeje. Avšak vo výročných správach Hornonitrianskych baní Prievidza sa nachádza jedna podozrivá položka – pôžičky poskytnuté podnikom v skupine a cudzím firmám. V roku 2016 to bolo 17,5 milióna eur, v roku 2017 takmer 15 miliónov eur a minulý rok vyše 13 miliónov eur,“ upozornil podpredseda SaS a tímlíder strany pre energetiku Karol Galek. Podľa strany SaS ide o “novodobé peniaze v alobale“.