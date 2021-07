Dovoz zemného plynu podporuje len asi tretina Slovákov, prvou voľbou sú obnoviteľné zdroje

Ľudia na Slovensku uprednostňujú obnoviteľné zdroje energie (OZE) pred dovozom zemného plynu. Ako vyplýva z prieskumu agentúry Focus z júna tohto roka, kým dovoz zemného plynu by podporilo len 30 percent ľudí, využívanie OZE sa pohybuje až na 60 percent podpory.

Prieskum vypracovala agentúra Focus pre Slovenskú klimatickú iniciatíva na reprezentatívnej vzorke 1 011 respondentov v dňoch 2. – 9. júna 2021.

“Záujem Slovákov o obnoviteľné zdroje vnímame dlhodobo a teší nás, že ho potvrdil aj tento prieskum. Malo by sa to však výraznejšie prejaviť aj vo vládnych stratégiách a finančných mechanizmoch podpory ich ďalšieho rozvoja. V súvislosti s pripravovaným európskym balíčkom Fit for 55 by aj slovenská vláda mala byť ambicióznejšia pri nastavovaní cieľov využívania energie z obnoviteľných zdrojov,” uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE Ján Karaba.