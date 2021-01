Elektrickí "kúrenári" by už mali myslieť na výmenu ističov alebo tarify

Niektorí odberatelia elektriny by nemali zabudnúť na optimalizáciu svojich nákladov na elektrinu formou výmeny ističov alebo prestupu do iných taríf. Ako upozorňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), týka sa to odberateľov elektriny, ktorým distribúciu elektriny zabezpečujú Stredoslovenská distribučná (sadzba D8) a Východoslovenská distribučná (sadzba D5). Ide o odberateľov využívajúcich takzvané kúrenárske sadzby. Výmenu ističov či prestup do inej tarify musia títo odberatelia elektriny urobiť do 1. apríla tohto roka. Inak im hrozí nárast faktúr za elektrinu.

Distribučky pomôžu

Distribučné spoločnosti sa regulačnému úradu zaviazali, že spomínaných odberateľov elektriny budú proaktívne oslovovať a poskytnú im potrebné odborné poradenstvo. „Rozhodli sme sa historické deformácie cien elektriny odstraňovať postupne a citlivo. Chcel by som preto vyzvať distribučné spoločnosti, aby začali so sľúbeným odborným poradenstvom pre dotknutých “kúrenárov“ čo najskôr a za primeraných podmienok. Úrad bude celý tento proces pozorne monitorovať,“ podotkol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Praktické odporúčania

Úrad vypracoval praktické odporúčania pre samotných odberateľov. Tí by si mali najmä skontrolovať sadzbu v zmluve so svojim dodávateľom elektriny, preveriť si vhodnosť sadzby u svojho dodávateľa elektriny a preveriť si veľkosť ističa u distribučnej spoločnosti. „Tiež odporúčame zákazníkom SSD v sadzbe D7, ktorí pre zmeny variabilnej zložky sadzby od roku 2021 nemusia napĺňať doterajšiu klasifikáciu odberného miesta, aby zvážili prestup do výhodnejších sadzieb v ponuke dodávateľov elektriny,“ konštatoval regulačný úrad, ktorý avizuje, že je pripravený prešetriť proces zmeny u dotknutých odberateľov v prípade, ak zmena neprebehne k spokojnosti odberateľa a ten nebude úspešný ani v reklamačnom konaní s dodávateľom.

Praktické odporúčania ÚRSO pre vybraných odberateľov elektriny s tzv. „kúrenárskymi“ sadzbami