Elektrina je v Nemecku za „babku" a v stredu popoludní stála menej ako euro, upozornili analytici

Elektrina sa v Nemecku od 1. októbra predáva za „babku“ a v stredu popoludní stála menej ako euro. Upozornili na to analytici z Dát bez pátosu v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

Klesajúci trend

„Priemer aukčných obchodov v Nemecku bol v stredu 97 eur a vo štvrtok je hlásený day-ahead-auction-average na 95 eur,“ uviedli. Dôležitý je podľa analytikov fakt, že je dostatok zdrojov a aj dostatočná výroba. „V noci: vietor-uhlie-plyn, cez deň: vietor-slnko-uhlie,“ priblížili.

Upozornili aj na klesajúci trend, v auguste sa megawatthodina v priemere predávala za 450 eur, v septembri za 350 eur a v októbri je to 147 eur. „Nie, priemerná cena v auguste nebola ani 1000 eur, ani 700 eur, to len špičky na deň-dva tam vyleteli. Priemer bol 450 eur. Je to podobné ako s teplotou v lete: bolo aj 41 stupňov, ale len pár dní, a väčšinou do 35 stupňov a denný priemer bol 22 stupňov,“ vysvetlili.

Forwardový trh

Stabilizácia cien vraj však bude trvať dlhšie a nepôjde to rádovo v horizonte dní. „Forwardový trh neožije v horizonte týždňov, ale mesiacov,“ predpokladajú s tým, že najprv musí zlacnieť plyn, ktorému sa darí a je na 175 eurách z 215 eur spred týždňa po výbuchoch v Baltskom mori.

Pomôcť môžu dodatočné zdroje energie, ktoré sa už podľa analytikov pomaly zapájajú do sietí v Európe. „1,6 GW reaktor vo Fínsku spustili minulý týždeň (0,5 percenta výroby v celej EU), u nás Mochovce v januári 2023, medzitým 20 GW jadra vo Francúzsku, uhlie v Nemecku (a nevracajme sa, prečo teraz a prečo uhlie, veď viete, že mali 21 GW jadra pred 2010) narastie do 30GW a aj vodné elektrárne si plnia priehrady a hlavne fúka na západe a na severe Európy – vďaka za to,“ dodali.