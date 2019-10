Elektriny spotrebujeme stále viac, aj napriek úsporným opatreniam

Slováci by mali z roka na rok spotrebovať viac elektriny. Kým v minulom roku sa na Slovensku spotrebovalo 30,9 terawatthodín, v tomto roku by to malo byť už niečo vyše 32 terawatthodín, v budúcom roku vyše 33 terawatthodín. Ako vyplýva z údajov zverejnených Ministerstvom hospodárstva SR (MH), o päť rokov by mali slovenskí odberatelia spotrebovať 34,4 terawatthodín elektriny. „Pri predpokladanom 1,23 percentom priemernom medziročnom raste dosiahne v roku 2030 spotreba elektriny na Slovensku 36,4 terawatthodín,“ uviedlo ministerstvo.

Spotreba elektriny by mala rásť aj napriek viacerým úsporným opatreniam zo strany domácností či firiem. Možno za tým hľadať hospodársky rast, s ktorým sa stále na Slovensku počíta. Odborníci taktiež očakávajú nárast elektromobility a nových typov spotreby.

Postupne bude Slovensko sebestačné

Postupne by malo Slovensko byť pri výrobe elektriny sebestačné. Už o dva roky by mali slovenské energetické zdroje vyrobiť takmer 35 terawatthodín elektriny, pričom spotreba by mala dosiahnuť 33,6 terawatthodín. „Po období rokov 2007 až 2018, kedy mala elektrická sústava importný charakter sa nepredpokladá v roku 2019 výrazná zmena. Výraznejší pokles importného salda nastane už po uvedení tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky,“ konštatovalo ministerstvo s tým, že zo Slovenska sa definitívne stane exportér elektriny až po uvedení štvrtého mochovského bloku do prevádzky. Ministerstvo predpokladá, že to bude v roku 2021.

Slovenské zdroje elektriny

V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo viac ako 27 terawatthodín elektriny, spotrebovalo sa takmer 31 terawatthodín. Do našej krajiny sa teda museli doviesť necelé štyri terawatthodiny elektriny. Na výrobe elektriny sa najviac podieľali jadrové elektrárne, ktoré dosiahli takmer 55-percentný podiel na celkovej výrobe. Vyrobili teda necelých 15 terawatthodín elektriny. Nasledovali fosílne elektrárne s 22-percentým podielom (výroba 5,9 terawatthodín) a vodné elektrárne s vyše 14-percentným podielom (výroba 4 terawatthodín). Obnoviteľné zdroje energie okrem slnečných elektrární mali vlani podiel necelých 7 % (výroba 1,8 terawatthodiny), pričom samotné slnečné elektrárne vyše 2-percentný podiel (výroba 0,6 terawatthodiny elektriny).

Inštalovaný výkon všetkých elektrární vyrábajúcich elektrinu na Slovensku dosiahol vlani viac ako 7 700 megawattov. Najsilnejšie boli vodné elektrárne s výkonom vyšším ako 2 500 megawattov. Za nimi boli fosílne elektrárne s inštalovaným výkonom viac ako 2 300 megawattov a jadrové elektrárne s výkonom 1 940 megawattov. Slnečné elektrárne mali výkon 530 megawattov a ostatné obnoviteľné zdroje 344 megawattov.