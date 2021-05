Emisie sa vďaka koronavírusu znížili o viac ako šesť percent, účinok bol však len krátkodobý

Pandémia koronavírusu ochromila ekonomiku na celom svete a mala za následok zníženie emisií o 6,4 percenta. Ochromenie leteckej dopravy, uzavreté továrne a tvrdý lockdown znížili emisie len krátkodobo, upozornila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Dlhodobý problém

„Z dlhodobého hľadiska však o signifikantnom znížení hovoriť nemôžeme, zvlášť, keď mnohí odborníci očakávali výraznejší pokles. Spôsob, akým sme počas lockdownov dosiahli znižovanie emisií na globálnej úrovni však nie je udržateľný. Preto musíme rozvíjať nové spôsoby znižovania emisií, pričom obnoviteľné zdroje energie by mali patriť medzi kľúčové nástroje,“ myslí si SAPI.

Emisie sú dlhodobý problém, ktorý sa stáva z roka na rok akútnejším. Na dôsledky znečistenia ovzdušia zomiera ročne 4,2 milióna ľudí. V energetike môžeme podľa SAPI počet úmrtí porovnávať napríklad na jednu terawatthodinu vyrobenej energie.

Obnoviteľné zdroje sú menej škodlivé

„Počet úmrtí spôsobených využívaním jednotlivých zdrojov energie súvisí z emisnou náročnosťou energetických zdrojov a so spôsobom výroby energie. Najhorší vplyv na ľudské zdravie majú fosílne zdroje, konkrétne uhlie a ropa. Treťou v poradí je biomasa, no tu je treba povedať aj to, že jej negatívny vplyv môže značne oscilovať v závislosti na druhu biomasy a na spôsobe výroby energie z tohto zdroja,“ upozorňuje koordinátorka SAPI pre politiku OZE Lucia Palmanová.

Obnoviteľné zdroje, ako je napríklad slnko, vietor, voda, či geotermálna energia a z pohľadu emisií aj jadro majú podľa nej na ľudské zdravie minimálne dopady.