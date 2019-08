Energetici inštalovali ochranné prvky. Migrujúce vtáky sú viac chránené.

Aj vďaka slovenským energetikom by mala byť vtáčia migrácia, ktorá sa v týchto dňoch začína, bezpečnejšia. V rámci projektu LIFE Energia energetici na rizikových úsekoch vedení v trinástich chránených vtáčích územiach umiestnili viac ako osemtisíc ochranných prvkov. Tie by mali migrujúce vtáky odkloniť od ich dráhy letu. Nebezpečné konzoly sú zas vybavené ochrannými prvkami pre prevenciu zásahov elektrickým prúdom „Množstvo obetí má na svedomí aj elektrický prúd, či náraz do vedenia (bocian biely, sokol rároh, orol kráľovský, spevavce migrujúce v noci). Na Slovensku venujú energetické spoločnosti tejto téme vysokú pozornosť,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk manažérka projektu LIFE Energia Lucia Deutschová.

Väčšina vtáčích druhov migruje

V súčasnosti už nepočuť kukučky ani dážďovníky. Odlietajú aj bociany, ktoré sa zhromažďujú v kŕdľoch na poliach. Príčinou je ich cesta na africký kontinent. Fenomén vtáčieho ťahu nedbá na počasie a aktuálne teploty. Inštinkt migrantov velí jasne, po výchove mláďat sa vydajú na dlhú púť. Všetko iba začína. Spomedzi asi 217 vtáčích druhov, ktoré na Slovensku pravidelne hniezdia, odlieta na zimu viac ako 150.

Subsaharské migranty

„Aktuálne migrujú tzv. subsaharské migranty, zimujúce pod rovníkom. Stratégia putovania sa medzi druhmi líši. U trsteniarikov, muchárikov a strakošov najskôr odlietajú staršie jedince, niekoľko dní po nich mláďatá. Naopak spoločne, teda dospelé i mladé jedince, sa presúvajú sokoly kobcovité (červenonohé), aj v niekoľko stokusových kŕdľoch. Tento rok sme u nás evidovali hniezdenie 25 párov. Dospelé sokoly i mláďatá sa už vydali na dlhú púť, resp. sa na ňu pripravujú. Slovensko je súčasne zastávkou tohto druhu počas migrácie, preto sa organizuje medzinárodné sčítanie na nocoviskách, do ktorého sa každoročne zapájame,“ uviedol Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Skúška pre vtáčie mláďatá

Najmä pre tohoročné mláďatá je migrácia najnáročnejším obdobím ich života, veľa z nich cestu nezvládne, pri niektorých druhoch prežije len 20 percent mláďat. „Zaúradovať môže nedostatok potravy, nepriaznivé poveternostné podmienky, nezriedka sa stanú obeťami prekážok. Vtáctvo počas migrácie najčastejšie hynie po náraze do presklených plôch, či po útoku mačkami,“ konštatoval Slobodník.