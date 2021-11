Energetici z SSD pokračujú s rekonštrukciami, nie všetkým odberateľom odstávky vyhovujú

Plánovaná rekonštrukcia elektrického vedenia v obciach Horná Breznica a Zubák (okres Púchov) vyvolala medzi miestnymi obyvateľmi vlnu nespokojnosti.

Nevyhnutná odstávka elektrickej energie zo strany Stredoslovenskej distribučnej (SSD) sa týka jedenástich novembrových dní.

Podľa projektového manažéra SSD Michala Zajačeka sa práce nedajú vykonať pod napätím a neexistuje technické riešenie, ktoré by umožnilo dotknuté obce zásobovať z inej vetvy distribučnej sústavy.

Množstvo stĺpov je drevených

Energetici avizujú, že urobia v rámci možností všetko pre to, aby plánovaná odstávka od 7:30 do 18:00 bola skrátená na nevyhnutné minimum. „Bude to závisieť od viacerých okolností, napríklad od počasia, schodnosti terénu a plynulosti montážnych prác dodávateľskej spoločnosti, ktorá pre nás rekonštrukciu realizuje,“ vysvetlil Zajaček.

Rekonštrukcia za viac ako 115-tisíc eur sa dotkne úseku vzdušného vedenia vysokého napätia v dĺžke približne 3,5 kilometra. „Vedenie pochádza ešte z roku 1958, čomu zodpovedá aj jeho fyzický stav. Množstvo stĺpov je drevených. Ak ich včas nevymeníme za betónové, môžu ohroziť nielen distribúciu elektriny, ale aj obyvateľov a majetok v ich blízkosti,“ skonštatoval Zajaček.

Nenaplnené investičné plány

Počas minuloročného lockdownu zrušila SSD väčšinu plánovaných akcií spojených s odstávkami.

„Žiaci a študenti sa vzdelávali dištančne a mnoho ľudí pracovalo z domu. Nechceli sme im situáciu ešte zhoršovať. Teraz nám Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plánuje znížiť zisk o takmer pol milióna eur, pretože sme nenaplnili investičné plány. Naša spoločnosť je prísne regulovaná štátom a legislatívou. Musíme sa držať nastavených pravidiel a robíme to aj v tomto prípade,“ upozornil generálny riaditeľ SSD Marek Štrpka.

Pripomenul, že pri investičných akciách postupujú nielen podľa zákona, ale aj v záujme odberateľov. „V posledných rokoch nás trápia veterné kalamity čoraz častejšie. Blíži sa zima a je otázka týždňov, kedy príde ďalšia. Som presvedčený, že strpieť plánované odstávky je menej náročné, ako sa náhle vysporiadať s dlhodobým výpadkom,“ uzavrel Štrpka.