Energetici znova volajú po očkovaní ľudí z kritickej infraštruktúry, ministrovi poslali list

Článok aktualizovaný o reakciu ministerstva zdravotníctva

Energetickí odborári znova žiadajú ministra zdravotníctva, aby zaradil zamestnancov kritickej energetickej infraštruktúry do aktuálnej druhej fázy očkovania proti koronavírusu. „Aktuálne avizované zabezpečenie prvých dodávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktorá je určená pre obyvateľstvo vo veku do 55 rokov, predstavuje najvhodnejšie operatívne riešenie na očkovanie zamestnancov patriacich do kritickej infraštruktúry,“ napísali ministrovi Marekovi Krajčímu v otvorenom liste energetici zo spoločností Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika.

Žijú v bublinách

Zamestnanci energetických spoločností zaradených do kritickej infraštruktúry, ktorí zabezpečujú nepretržitý 24–hodinový prenos, distribúciu a dodávku elektrickej energie sú už niekoľko mesiacov sústredení v „uzavretých bublinách“. „Cieľom tohto mimoriadneho postupu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej a distribučnej sústavy bez negatívnych vplyvov na dodávku elektrickej energie všetkým odberateľom v SR,“ dodali odborári.

Hrozil výpadok elektriny

Energetici upozorňujú, že nielen Slovensko bolo nedávno, po výpadku energetickej sústavy na Balkáne, vystavené mimoriadnemu riziku výpadku elektrickej energie. „Práve vďaka nasadeniu týchto zamestnancov sa podarilo vyriešiť túto kritickú situáciu bez akýchkoľvek negatívnych dopadov. Preto sme presvedčení, že si zamestnanci energetických spoločností patriaci do kritickej infraštruktúry zaslúžia čo najskôr ich zaradenie do druhej vlny očkovania,“ konštatovali odborári.

Ministerstvo aktualizuje vyhlášku

Ministerstvo zdravotníctva finalizuje zmeny vo vyhláške, ktorá určuje poradie očkovania jednotlivých skupín v jednotlivých očkovacích etapách. „Okrem kritérií vek a zdravotný stav by zmena mala riešiť aj očkovanie osôb spadajúcich pod takzvanú kritickú infraštruktúru a učiteľov. O zmenách vyhlášky budeme informovať,“ reagovala pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.