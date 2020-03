Energetické firmy by si mali vytvoriť záložné tímy, odkazuje minister Žiga

Energetické firmy by si mali zabezpečiť záložný personál, aby sa dodržali plynulé dodávky elektriny, plynu a pohonných látok. V reakcii na šírenie nového koronavírusu ich o to požiadal minister hospodárstva Peter Žiga. „Ja som minulý týždeň vyzval všetky subjekty kritickej infraštruktúry, teda všetky podniky, ktoré zabezpečujú výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie, plynu, prípadne pohonných hmôt, aby si zabezpečili takzvané záložné tímy,“ povedal po pondelňajšom rokovaní s premiérom Petrom Pellegrinim a predstaviteľmi priemyslu Žiga.

Odchod do karantény

Odôvodňuje to tým, že môže nastať situácia, kedy priamo pracovníci obsluhujúci napríklad jadrovú elektráreň alebo dispečing pri prenose a distribúcii elektriny, budú musieť ísť do karantény. „Keďže podobná situácia tu posledných 30 rokov nebola, tak som vyzval aj vedenia týchto spoločností, aby mali zabezpečené záložné tímy a tieto záložné tímy boli pripravené v prípade potreby nastúpiť a zastúpiť ľudí, ktorí by mohli byť infikovaní, s tým, aby bola dodržaná plynulá dodávka elektrickej energie, plynu a pohonných hmôt,“ tvrdí Žiga.

Plynulosť dodávok musí byť zachovaná

Minister hospodárstva pritom tvrdí, že s touto požiadavkou oslovil energetické firmy, v ktorých má štát podiel, ale aj súkromnú rafinérsku spoločnosť Slovnaft v súvislosti so zabezpečením plynulosti dodávok pohonných látok. „Oceňujem, že u všetkých týchto firiem som sa stretol s pozitívnou reakciou a plynulé dodávky všetkých týchto energonosičov by mali byť zabezpečené aj pre budúcnosť,“ tvrdí minister.