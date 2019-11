Energofirmy stále musia platiť osobitný odvod

Budúcnosť osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach je stále otvorená. Ministerstvo financií SR stále neuzatvorilo pripomienkovanie predbežnej informácie o tvorbe právnych predpisov súvisiacich so zákonom o osobitnom odvode. Pripomienkové konanie spomínanej predbežnej informácie sa pritom malo podľa plánov rezortu financií ukončiť v prvej polovici tohto roka. „Začali sme legislatívny proces zverejnením predbežnej informácie, v zmysle ktorej je hlavným cieľom návrhu prehodnotenie pravidiel aplikácie a efektivity osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Keďže legislatívny proces ešte nie je ukončený, o konkrétnych návrhoch je predčasné hovoriť,“ uviedlo pre portál vEnergetike.sk ministerstvo financií.

Postupne by sa mal znižovať

Stále tak osobitný odvod pre podniky z energetiky, poisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, farmácie, poštových služieb či dopravy zostáva v platnosti. Taktiež podľa ministerstva platí, že sadzba sa bude od roku 2021 postupne znižovať. Podľa prognózy ministerstva financií by tak mali regulované podniky zaplatiť do štátnej kasy na osobitnom odvode za tento rok celkovo takmer 124 miliónov eur. V budúcom roku by to malo byť 126 miliónov eur. V roku 2021 by mal štát od regulovaných podnikov vybrať v rámci osobitného odvodu 86 miliónov eur a rok na to 88 miliónov eur.

Rozdielne názory politikov

Vo vládnej koalícii na zrušení zákona o osobitnom odvetví nie je už dávno zhoda, aj keď ministerstvo financií pod vedením nominantov strany Smer-SD na zmene zákona o osobitnom odvode dlhodobo pracuje. Minimálne strana SNS so zrušením osobitného odvodu nesúhlasí. Ďalšia koaličná strana Most-Híd sa k tejto problematike nevyjadrovala.

Ministerstvo hospodárstva vedené taktiež nominantom strany Smer-SD by privítalo zrušenie osobitného odvodu. Minister hospodárstva Peter Žiga sa opakovane vyjadril, že akékoľvek dodatočné odvody zaťažujú podnikateľské prostredie, nie sú dobré a vníma ich negatívne. V tejto súvislosti už uviedol, že je za zrušenie osobitného odvodu pre energetické spoločnosti a sieťové odvetvia. Znižovanie daňovo odvodového zaťaženia podnikateľského prostredia zvýši podľa ministra konkurencieschopnosť podnikov a slovenskej ekonomiky.

Pokus smeráckeho poslanca

O zrušení zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý sa na Slovensku uplatňuje od septembra 2012, sa malo rokovať už na poslednej minuloročnej schôdzi parlamentu. Podľa informácií portálu portálu vEnergetike.sk mal návrh predložiť poslanec za Smer-SD Maroš Kondrót cez prerokovávanú novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Práve pri tomto návrhu totiž poslanec Kondrót požiadal parlament o vrátenie návrhu na prerokovanie finančnému a hospodárskemu výboru s odôvodnením, že predkladá zásadný pozmeňujúci návrh, ktorý si opätovnú diskusiu v týchto výboroch vyžaduje. Nakoniec svoj pozmeňujúci návrh stiahol.

Opozičný návrh neprešiel

Osobitný odvod pre regulované podniky sa následne snažila zrušiť aj parlamentná opozícia. Začiatkom februára tohto roku ich návrh však v pléne neprešiel. Cieľom návrhu poslancov za stranu SaS bolo do zákona zakotviť, že posledným odvodovým obdobím, za ktoré budú regulované subjekty povinné osobitný odvod zaplatiť, je mesiac december 2019. Teda by de facto išlo o zrušenie osobitného odvodu od budúceho roka.

Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach stanovuje spomínaným spoločnostiam od septembra 2012 povinnosť platiť osobitný odvod z podnikania. Od začiatku minulého roka sa pritom odvod zdvojnásobil a zrušilo sa jeho časové obmedzenie. Odvod od minulého roka platia firmy výhradne z príjmov, resp. výnosov z regulovanej činnosti. Povinnosť platiť špeciálny odvod majú regulované firmy, ktorých hospodársky výsledok, resp. predpokladaný hospodársky výsledok bude minimálne 3 milióny eur.