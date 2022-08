Envirorezort nesúhlasí so Sulíkom, dočasné zastavenie obchodovania s emisiami by vraj k zníženiu cien energií neviedlo

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) neplánuje na európskej pôde otvárať myšlienku dočasného pozastavenia obchodovania s emisnými kvótami.

Dočasné pozastavenie Európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) totiž nepovažuje za správne riešenie situácie v oblasti cien energií.

„Takýto krok by bol možný, iba ak by sa na ňom zhodli všetky členské krajiny EÚ. Systém obchodovania s emisnými kvótami patrí k najefektívnejším nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov. Jeho prípadné pozastavenie by z krátkodobého ani dlhodobého hľadiska neprinieslo želaný efekt v podobe zníženia cien energií, keďže cena emisných kvót sa na výslednej cene energií podieľa len čiastočne,“ uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie rezortu životného prostredia.