EPH kupuje spoločnosť Steag Power Minerals, posilní tak svoju pozíciu v segmente udržateného rozvoja

EP Power Europe, a.s. (EPPE), dcérska spoločnosť Energetického a priemyselného holdingu, a.s. (EPH), podpísala v stredu 10. marca so spoločnosťou Steag GmbH dohodu o nákupe akcií spoločnosti Steag Power Minerals GmbH (SPM). Ukončenie akvizície podlieha príslušným schváleniam, najmä zo strany orgánov pre hospodársku súťaž, a bude pravdepodobne dokončené v priebehu druhého štvrťroka tohto roka. Obe strany sa dohodli, že nebudú zverejňovať žiadne obchodné podrobnosti transakcie. EPH o tom informoval v piatok.

SPM je európskym lídrom v spracovaní vedľajších elektrárenských produktov, najmä popolčeka a FGD sadry, ktorá vzniká z odsírovania spalín a jednorazových abrazív. Použitie týchto materiálov namiesto ich prírodných ekvivalentov pomáha znižovať uhlíkovú stopu.

Aktíva má vo viacerých štátoch

SPM tiež ponúka služby v oblasti nakladania s odpadmi a takisto investuje do projektov s alternatívnymi materiálovými zdrojmi, aby zabezpečila dlhodobú udržateľnosť svojho podnikania. Týmto krokom EPPE potvrdzuje svoj dlhodobý zámer posilniť svoju pozíciu v segmente udržateľného rozvoja a šetrných riešenie voči životnému prostrediu.

Energetický a průmyslový holding (EPH) je stredoeurópska energetická skupina, ktorá vlastní a prevádzkuje aktíva v Českej republike, Slovenskej republike, Nemecku, Taliansku, Írsku, Veľkej Británii, Francúzsku a Švajčiarsku.

Vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov

EPH je vertikálne integrovaná energetická spoločnosť pokrývajúca celý rozsah hodnotového reťazca od vysoko efektívnej kogenerácie, výroby energie a tepla, prepravy zemného plynu, skladovania plynu, ako aj distribúciu a dodávku plynu, tepla a elektriny. Rozsah zahŕňa aj obchodovanie a logistické platformy, správu plynovej infraštruktúry a rozvoj nehnuteľností.

Steag Power Minerals patrí do skupiny Steag, tradičného nemeckého výrobcu pre životné prostredie friendly energy, ktorá prevádzkuje elektrárne v Porúrí, Sársku, Sasku a viac ako 400 menších zariadení, ktoré vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov a zariadenia na distribuovanú výrobu pre priemyselné aplikácie a dodávku tepla.