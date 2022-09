Eurokomisia sa nevydá cestou zastropovania cien ruského plynu, Von der Leyenová má v zálohe iný plán

Európska komisia (EK) ustupuje od zavedenia cenového stropu na ruský plyn, no plánuje presadiť zdanenie neočakávaných ziskov energetických spoločností. Informuje o tom britský denník The Guardian s odvolaním sa na uniknutý dokument.

Rast cien energií

Po tom, ako sa minulý týždeň zástupcovia členských štátov nedokázali dohodnúť na ďalších reštrikciách, najnovší návrh údajne neobsahuje cenový strop na ruský plyn ani na dovážaný plyn.

Očakáva sa však, že EÚ zavedie daň na neočakávané zisky producentov fosílnych palív a samostatný strop na zisky nízkouhlíkových výrobcov elektriny.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyen by mala zverejniť európsky plán na riešenie rastúcich cien elektriny v stredu, keď prednesie svoju výročnú správu o stave únie.

Guardian upozorňuje, že finálny text sa môže ešte zmeniť, no jeho návrh ukazuje, že eurokomisia pochybuje o tom, že by mohla získať dostatočnú podporu členských štátov pre svoju preferovanú možnosť, teda zastropovanie cien ruského plynu v reakcii na to, že Kremeľ podľa nej využíva jeho dodávky ako zbraň.

Plyn ako vďačná Putinova zbraň

Štáty ako Maďarsko, Slovensko a Rakúsko, ktoré dovážajú veľké množstvá plynu z Ruska, sú proti návrhu, pretože sa obávajú, že Moskva by v reakcii naň úplne zastavila dodávky a krajiny by upadli do recesie. Ruský prezident Vladimir Putin sa už vyhrážal, že ak sa únia dohodne na takomto pláne, zastaví dodávky energií do Európy.

Asi desiatka krajín, vrátane Francúzska a Poľska, by zas rada zaviedla cenový strop na všetok dovážaný plyn, čo vnímajú ako lepší spôsob skrotenia rastúcich cien.

Tento nápad sa však nepozdáva EK, ktorá sa obáva, že únia by na vysoko konkurenčnom trhu so skvapalneným zemným plynom neobstála voči krajinám, ktoré sú ochotné zaplatiť viac.

Holandsko a Dánsko sú obozretné v súvislosti s akýmkoľvek cenovým stropom a Nemecko sa obáva, že zastropovanie ceny ruského plynu by spôsobilo rozpory.