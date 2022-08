Európa bola len krok od radiačnej katastrofy v Záporožskej jadrovej elektrárni, vyhlásil Zelenskyj (video)

Rusko dostalo všetkých Európanov do situácie vzdialenej len krok od radiačnej katastrofy v Záporožskej jadrovej elektrárni. Povedal to vo štvrtok vo večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prezident uviedol, že bombardovanie ruskými silami vyvolalo vo štvrtok požiar v susednej uhoľnej elektrárni, ktorý spôsobil odpojenie komplexu reaktorov jadrovej elektrárne od elektrickej siete. Zelenskyj dodal, že elektrinu začali dodávať záložné naftové generátory a zachovali bezpečnosť v elektrárni.

⚡️CNN has published satellite images from Planet Labs and the #European Space Agency showing fires and smoke near ​​the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Three images taken on August 24 at 10:39 am, 11:30 am, and 11:35 am local time show the fire growing south of the station. pic.twitter.com/sUSvt6fzay

— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2022