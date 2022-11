Európa by na budúci rok mohla čeliť možnému nedostatku plynu, vlády musia podniknúť okamžité kroky

Európa musí prijať „okamžité opatrenia“, aby sa vyhla riziku nedostatku zemného plynu v budúcom roku. Ako referuje spravodajský web CNN, vo štvrtok to uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Ešte náročnejšia výzva

„Keď sa pozrieme na najnovšie trendy a pravdepodobný vývoj na svetových a európskych trhoch s plynom, vidíme, že Európa bude budúcu zimu čeliť ešte náročnejšej výzve,“ povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.

Podľa neho vlády musia podniknúť okamžité kroky na urýchlenie zlepšenia energetickej účinnosti a urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov a tepelných čerpadiel, ako i ďalších krokov na štrukturálne zníženie dopytu po plyne. „Je to nevyhnutné pre energetickú bezpečnosť Európy, blahobyt jej občanov a priemyslu a jej prechod na čistú energiu,“ dodal.

Analýza poprednej svetovej organizácie o globálnom energetickom sektore zverejnená vo štvrtok uviedla, že Európa by mohla čeliť výpadku až 30 miliárd metrov kubických zemného plynu počas budúcoročných letných mesiacov, ktoré sú kľúčové na doplnenie zásobníkov plynu, ak by Rusko zastavilo všetky dodávky a stúpol by dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Číny.

Problém s dodávkami z Ruska

Takýto potenciálny výpadok by mohol predstavovať takmer polovicu množstva plynu potrebného na naplnenie skladovacích priestorov na 95 % kapacity do začiatku vykurovacej sezóny 2023 – 2024.

Organizácia, ktorá poskytuje analýzy a politické odporúčania pre globálnu energetiku, uviedla, že je „veľmi nepravdepodobné“, že Rusko dodá plynovodmi v roku 2023 ďalších 60 miliárd metrov kubických plynu, čo je množstvo, ktoré podľa odhadov Rusko dodá v roku 2022. Varovala, že ruské dodávky do Európy by sa mohli úplne zastaviť.