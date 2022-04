Europarlament chce Rusko odstrihnúť úplne od všetkého, požaduje embargo na ropu či plyn a vypnutie bánk od Swiftu

Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyjadril rozhorčenie nad správami o masakroch na Ukrajine, ktoré napáchali ruské ozbrojené sily. Zdôraznil, že voči páchateľom týchto vojnových zločinov musí byť vyvodená zodpovednosť. EP o tom informuje prostredníctvom oficiálnej webstránky.

Úplné embargo na suroviny

Poslanci v uznesení, ktoré plénum prijalo pomerom hlasov 513 za, 22 proti a 19 poslancov sa zdržalo hlasovania, vyzvali na prijatie ďalších sankcií vrátane okamžitého úplného embarga na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a zemného plynu z Ruska.

Požadujú tiež predloženie plánu na zaistenie bezpečnosti dodávok energie do Európskej únie (EÚ) a stratégiu uvoľňovania sankcií v prípade, že Rusko podnikne kroky na obnovenie nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a úplné stiahnutie svojich vojsk z územia Ukrajiny.

Rusko treba vyhodiť z G20

Prioritou teraz musí byť úplné a účinné uplatňovanie existujúcich sankcií v celej EÚ, ako aj zo strany medzinárodných spojencov únie, zdôrazňuje uznesenie.

Parlament vyzval vedúcich predstaviteľov EÚ, aby sa zasadili za vylúčenie Ruska zo skupiny G20 a ďalších multilaterálnych organizácií spolupráce, ako sú Rada OSN pre ľudské práva, Interpol, Svetová obchodná organizácia či UNESCO.

Bolo by to podľa nich dôležitým signálom, že medzinárodné spoločenstvo sa nevráti k bežnému fungovaniu s agresorským štátom.

Zmrazovanie majetkov Putinovým ľuďom

V snahe zvýšiť účinnosť existujúcich sankcií EP vyzval na vylúčenie bánk Ruskej federácie zo systému SWIFT, na zákaz vstupu pre plavidlá spojené s Ruskom do teritoriálnych vôd EÚ a zákaz ich kotvenia v prístavoch EÚ, ako aj zastavenie cestnej nákladnej dopravy z územia Ruska a Bieloruska.

Poslanci tiež požadujú zhabanie majetku ruských úradníkov alebo oligarchov spojených s režimom Vladimira Putina, ich zástupcov a bielych koní, ako aj tých, ktorí sú v Bielorusku spojení s režimom Alexandra Lukašenka.

Uznesenie v súvislosti so zapojením Bieloruska do vojny na Ukrajine požaduje, aby sankcie uvalené na Bielorusko boli rovnaké ako sankcie voči Rusku. Poslanci tak chcú odstrániť všetky medzery, ktoré by Putinovi umožnili využiť Lukašenkovu pomoc na obchádzanie sankcií.

Rusi vraždia ukrajinských civilistov

Ruské ozbrojené sily spáchali na Ukrajine, predovšetkým v Buči, v úplne alebo takmer úplne zničenom Mariupoli, Volnovache a ďalších mestách a dedinách, šokujúce zverstvá, ktoré nesporne predstavujú vojnové zločiny, pripomína uznesenie.

Poslanci v tejto súvislosti zdôraznili, že voči páchateľom týchto vojnových zločinov musí byť vyvodená zodpovednosť, a za týmto účelom vyzvali na zriadenie osobitného tribunálu OSN pre zločiny na Ukrajine.

Parlament zdôraznil, že musia musia zintenzívniť dodávky zbraní, aby sa Ukrajina mohla účinne brániť. Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili podporu všetkej obrannej pomoci pre ukrajinské ozbrojené sily, ktorú členské štáty poskytujú individuálne a kolektívne prostredníctvom Európskeho mierového nástroja.

Vytvorenie bezpečných humanitárnych koridorov

Od začiatku ruskej invázie bolo vnútorne vysídlených takmer 6,5 milióna ukrajinských občanov a viac ako štyri milióny obyvateľov pred vojnou utiekli z krajiny, konštatuje uznesenie.

Poslanci vyzvali na vytvorenie bezpečných humanitárnych koridorov na evakuáciu civilistov utekajúcich pred bombardovaním a na posilnenie sietí humanitárnej pomoci EÚ na Ukrajine.

Parlament dôrazne odsúdil rétoriku Kremľa naznačujúcu možné použitie zbraní hromadného ničenia Ruskou federáciou a zdôraznil, že akékoľvek nasadenie tohto typu zbraní by malo najvážnejšie následky.