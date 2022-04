Európska komisia pripravuje šiesty balík sankcií proti Rusku, v hre je aj ropné embargo

Európska komisia tvrdí, že „určite pracuje“ na možných ďalších sankciách voči Rusku, ktoré by sa zamerali na ropu. Hlavný hovorca komisie Eric Mamer však upozornil, že zatiaľ nemôže dať bližšie informácie.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že Európska únia dosiaľ schválila päť sankčných balíkov a je nejasné, kedy odobrí šiesty.

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire sa už skôr údajne vyjadril, že dúfa, že partnerov v únii presvedčia na zastavenie dovozu ruskej ropy do niekoľkých týždňov. „Čo je už niekoľko rokov hlavným zdrojom peňazí pre Vladimira Putina? Nie je to plyn. Je to ropa,“ povedal v rádiu Europe 1. Podobnú výzvu povedal aj začiatkom mesiaca.