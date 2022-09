Európska komisia prišla s návrhmi, ako sa vysporiadať s vysokými cenami energií. Čo čaká štáty Únie?

Európska komisia (EK) v rámci mimoriadnej intervencie na európskych trhoch s energiou v dôsledku rastúcich cien energií navrhuje povinné zníženie spotreby elektriny aspoň o 5 percent počas najdrahších hodín, keď cenu výrazne ovplyvňuje výroba elektriny spaľovaním plynu.

Ako uvádza na svojej webstránke, od členských štátov sa bude vyžadovať, aby určili 10 percent hodín s najvyššou očakávanou cenou a počas týchto hodín znížili dopyt.

Tiež by sa mali zamerať na zníženie celkového dopytu po elektrine aspoň o 10 percent do 31. marca 2023. Zníženie dopytu v čase špičky by podľa EK viedlo k zníženiu spotreby plynu o 1,2 miliardy metrov kubických počas zimy.

Dočasný príjmový strop

Komisia tiež navrhuje dočasný príjmový strop pre takzvaných inframarginálnych výrobcov elektrickej energie, konkrétne pre technológie s nižšími nákladmi, ako sú obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia a hnedé uhlie.

Takíto výrobcovia dosahovali mimoriadne príjmy pri relatívne stabilných prevádzkových nákladoch. Navrhovaný príjmový strop je pre nich na úrovni 180 eur za MWh.

To výrobcom umožní pokryť ich investičné a prevádzkové náklady bez toho, aby sa narušili investície do nových kapacít v súlade s európskymi cieľmi v oblasti energetiky a klímy na roky 2030 a 2050.

Dvojstranné dohody

Príjmy presahujúce strop pôjdu vládam členských štátov a použijú sa na pomoc pri znižovaní účtov spotrebiteľom energie.

Komisia zároveň vyzvala členské štáty, aby v duchu solidarity uzatvorili dvojstranné dohody o rozdelení časti inframarginálnych príjmov vybraných vyrábajúcim štátom v prospech koncových odberateľov v členskom štáte s nízkou výrobou elektrickej energie.

Takéto dohody by sa mali uzavrieť do 1. decembra 2022, ak čistý dovoz elektrickej energie členského štátu zo susednej krajiny dosahuje aspoň 100 %.

Príspevok z nadmerných ziskov

Ďalším navrhovaným opatrením je dočasný solidárny príspevok z nadmerných ziskov v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, na ktoré sa nevzťahuje príjmový strop pre inframarginálnych výrobcov.

Členské štáty by príspevky vyberali zo ziskov za rok 2022, ktoré presahujú 20 % zvýšenie priemerného zisku za predchádzajúce tri roky, a presmerovali by ich na spotrebiteľov energie, a to hlavne na zraniteľné domácnosti, ťažko zasiahnuté podniky a energeticky náročné priemyselné odvetvia.

Eurokomisia takisto navrhuje rozšíriť súbor nástrojov pre ceny energie, ktorý majú spotrebitelia k dispozícii. Návrhy by po prvý raz umožnili regulované ceny elektrickej energie pod úrovňou nákladov a rozšírili regulované ceny aj na malé a stredné podniky.

Zanalyzujú návrhy cenových stropov

V rámci ďalších snáh o znižovanie cien energií Komisia pripomína, že prehĺbi svoju diskusiu s členskými štátmi o najlepších spôsoboch zníženia cien plynu, pričom bude takisto analyzovať rôzne návrhy cenových stropov a posilní úlohu energetickej platformy EÚ pri uľahčovaní dohôd o nižších cenách s dodávateľmi formou dobrovoľného spoločného nákupu.

Zároveň sa zaväzuje pracovať na nástrojoch na zlepšenie likvidity na trhu s energiami a preskúma dočasný krízový rámec štátnej pomoci s cieľom zabezpečiť, aby naďalej umožňoval členským štátom poskytovať potrebnú a primeranú podporu hospodárstvu a zároveň zaručoval rovnaké podmienky.