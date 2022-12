Európska únia je o krok bližšie k stanoveniu cenového stropu na ruskú ropu, čaká sa len na "biely dym" z Varšavy

Európska únia sa priblížila k stanoveniu cenového stropu ruskej ropy na 60 dolárov za barel. Tento veľmi očakávaný a zložitý politicko-ekonomický manéver má slúžiť na to, aby dodávky Ruska prúdili na svetové trhy, no zároveň obmedzili schopnosti ruského vodcu Vladimira Putina financovať svoju vojnu na Ukrajine.

Krajiny EÚ sa snažili strop „posunúť cez cieľovú čiaru“ po tom, čo sa Poľsko snažilo presadiť čo najnižšie číslo, uviedli vo štvrtok diplomati.

„Stále čakáme na biely dym z Varšavy,“ povedal diplomat EÚ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, pretože rozhovory stále trvajú. Na cenovom strope na ruskú ropu by sa EÚ mala dohodnúť do pondelka, keď vstúpi do platnosti európske embargo na ruskú ropu prepravovanú po mori a zákaz poistenia prepravy týchto dodávok.

Hodnota 60 dolárov za barel by znamenala strop, ktorý sa približuje súčasnej ceny ruskej ropy. Tá tento týždeň klesla pod 60 dolárov za barel. Toto číslo je taktiež výrazne nižšie ako v prípade severomorskej ropy Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu. Tá sa vo štvrtok obchodovala za približne 87 dolárov za barel.

(1 EUR = 1,0454 USD)