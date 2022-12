Ministri EÚ rokujú o cenovom strope na plyn. Obávajú sa však, že svetoví dodávatelia potom Európu úplne obídu

Ministri z členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v pondelok znovu stretávajú, aby dokončili dlho očakávanú dohodu o zavedení cenového stropu na zemný plyn. Na piatich predchádzajúcich mimoriadnych stretnutiach ministri nedokázali prekonať rozdiely v tejto veci, ale niekoľko európskych lídrov minulý týždeň naznačilo, že tentoraz sa pravdepodobne podarí stanoviť maximálny strop na platby za plyn.

Zdražovanie plynu

„Dnes sa musíme dohodnúť na známom mechanizme, ktorý zabráni vysokým rastom cien za plyn pre európske domácnosti a podniky,“ vyjadril sa český minister priemyslu Jozef Síkela, ktorého krajina má predsedníctvo v Rade EÚ.

Otázka cenového stropu je sporná pre obavy, že svetoví dodávatelia jednoducho obídu Európu, keď iní ponúknu viac peňazí.

„Z predchádzajúcich zásahov na trhu vieme, že musíme byť veľmi opatrní, aby sme nespustili niečo zlé, keď chceme urobiť niečo dobré,“ skonštatoval nemecký minister hospodárstva Robert Habeck.

Pozícia druhej strany je podľa neho „pochopiteľná“ vzhľadom na nemeckú energetickú politiku z minulých rokov, ale EÚ by nemala „urobiť chybu, ktorá by viedla k nedostatku, ktorý by postihol veľké časti Európy a nielen Nemecko“.

Zodpovednosť za vyriešenie problému

Jeho krajina má „osobitnú zodpovednosť za vyriešenie problému“, povedal Habeck a poukázal na sobotňajšiu inauguráciu prvého terminálu na skvapalnený zemný plyn v Nemecku.

Síkela naznačil, že počas rokovaní by bolo možné hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. To by znamenalo, že Nemecko by mohlo byť prehlasované. Habeck povedal, že „to by bol, samozrejme, nežiaduci výsledok“, ale uznal, že ak by sa tak stalo, tak by s tým museli žiť.

Bezpečnostný cenový strop

Európska komisia v novembri navrhla „bezpečnostný cenový strop“, ktorý by sa spustil, ak by cena zemného plynu dva týždne presahovala cenu 275 eur za megawatthodinu a bola by o 58 eur drahšia ako cena skvapalneného zemného plynu na trhu.

České predsedníctvo predložilo nový návrh, podľa ktorého by sa mechanizmus spustil, ak by ceny presiahli 188 eur za megawatthodinu počas troch dní.

Neschopnosť nájsť kompromis o cenovom strope tiež zabrzdila plány na spoločné nákupy plynu a mechanizmus solidarity na pomoc krajinám v núdzi, pretože opatrenia by boli dohodnuté ako balík.