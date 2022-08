Európska únia zrejme našla riešenie, ako prepraviť skvapalnený plyn zo Španielska a Portugalska do iných krajín

Európske úrady zvažujú možnosť vybudovania plynovodu na skvapalnený zemný plyn zo Španielska do Talianska tak, aby obišli Francúzsko, ktoré namieta proti prepojeniu Pyrenejského polostrova so strednou Európou cez Pyreneje. V piatok o tom informoval portugalský premiér António Costa.

Európa by získala množstvo plynu

Portugalsko a Španielsko by mohli do ďalších európskych krajín posielať množstvo skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý dostávajú z celého sveta, skonštatoval Costa.

Neposkytol ďalšie podrobnosti, no agentúra AP upozorňuje, že vybudovanie takého podmorského plynovodu by pravdepodobne trvalo niekoľko rokov.

Krajiny Európskej únie (EÚ) majú problémy nájsť spoločnú cestu, ako sa zbaviť závislosti od ruského zemného plynu. Ruský prezident Vladimir Putin pritom plyn využíva ako zbraň, aby na blok zatlačil a uvoľnili sankcie, ktoré na Rusko uvalili v súvislosti s jeho vojnou na Ukrajine.

Rusko odstrihlo vyše desať krajín

Prerušil už dodávky plynu do viac ako desiatky krajín EÚ a zredukoval export do ďalších, vrátane Nemecka. Mnohí európski predstavitelia sa preto obávajú, že v zime by mohol vypnúť dodávky do Európy.

Dvojica krajín na Pyrenejskom polostrove dostáva LNG prostredníctvom plynovodu z Alžírska a Maroka a tiež loďami zo Spojených štátov alebo Nigérie. Medzi Španielskom a Portugalskom a zvyškom Európy však v súčasnosti nie je dostatok energetických prepojení.

„Pyrenejský polostrov má kapacitu nahradiť veľkú časť skvapalneného zemného plynu, ktorý stredná Európa v súčasnosti dováža z Ruska,“ povedal Costa novinárom.

Francúzsko je proti výstavbe

So šiestimi zariadeniami na spracovanie LNG v Španielsku, vrátane najväčšieho v Európe, ktoré sa nachádza v Barcelone, a jedným v Portugalsku, pokrýva dvojica krajín tretinu európskej kapacity na spracovanie LNG.

Terminály v prístavoch menia dodávky LNG naspäť na plyn a posielajú ho ďalej do domov a firiem.Kým nebude dobudovaný plynovod, mohli by pritom krajiny podľa Costu posielať LNG aj loďami do iných európskych prístavov.

Francúzska vláda podľa portugalského premiéra stále namieta proti výstavbe plynovodu cez Pyreneje, čo zdôvodňuje obavami o životné prostredie, a Európska komisia vyhodnocuje možnosť spojenia do Talianska.