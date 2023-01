Eustream očakáva dodatočné náklady 171 miliónov eur ročne, ak bude prijatý vetovaný zákon o dani z osobitnej stavby

Prijatie zákona o dani z osobitnej stavby, ktorý prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala a vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie, by znamenalo pre spoločnosť Eustream, a. s., dodatočné náklady v objeme 14,25 mil. eur mesačne, resp. 171 mil. eur ročne vo forme majetkovej dane. Slovenský prepravca zemného plynu o tom v utorok informoval v tlačovej správe v súvislosti s plánovaným opakovaným hlasovaním Národnej rady SR o spomínanom zákone.

Zemný plyn

Za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli 31. decembra 2022, Eustream prepravil 8,3 mld. kubických metrov zemného plynu, čo je medziročne menej o 9,4 mld. kubíkov alebo o 53 % z prepravených 17,7 mld. kubíkov. Finančný rok spoločnosti začína 1. augusta a trvá do 31. júla.

Podľa predbežných neauditovaných výsledkov firmy za päť mesiacov hospodárskeho roka do konca minulého roka dosiahol Eustream čistý zisk 17 mil. eur, čo je medziročne pokles o 114 mil. eur, resp. o 87 % zo 131 mil. eur dosiahnutých za päť mesiacov, ktoré uplynuli ku koncu roka 2021.

Daň z osobitnej sadzby

„Vedenie spoločnosti Eustream odhaduje, že pokiaľ by zákon o dani z osobitnej sadzby vo svojej pôvodne schválenej podobe bol v platnosti už za obdobie piatich mesiacov, ktoré uplynuli k 31. decembru 2022, hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení za toto obdobie by sa znížil o ďalších 54 mil. eur z dôvodu dane z osobitnej stavby, čo by viedlo k čistej strate vo výške 38 mil. eur,“ uviedol Eustream.

Z tohto dôvodu, hoci nie je v súčasnosti isté, či, kedy a v akej podobe bude zákon o dani z osobitnej stavby finálne prijatý, podľa spoločnosti jeho prijatie v súčasnom alebo podobnom znení môže mať významný negatívny vplyv na jej podnikanie, prevádzkové výsledky, peňažné toky a finančnú situáciu.