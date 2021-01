Eustream prepravil vlani menej plynu, dodávatelia sa predzásobili v roku 2019

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, v minulom roku prepravil takmer 57 miliárd metrov kubických zemného plynu. V medziročnom porovnaní to je o zhruba 12 miliárd kubíkov menej. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Eustreamu Pavol Kubík. „Z celkového množstva bolo najviac prepravených v smere do Rakúska, a to 40,22 miliárd metrov kubických plynu,“ dodal Kubík. Eustream taktiež prepravil zo Slovenska na Ukrajinu viac ako desať miliárd kubíkov plynu.“

Dodávatelia plynu sa predzásobili

Na nižší objem prepravy zemného plynu v SR ako v roku 2019 mali podľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) vplyv najmä dve okolnosti. Vzhľadom na neistotu ohľadom rokovania o novom tranzitnom kontrakte medzi Ruskom a Ukrajinou, sa väčšina obchodníkov predzásobila ešte v roku 2019. Na prelome rokov 2019/2020 bol v Európe a na Ukrajine rekordný objem zemného plynu v zásobníkoch. „Druhým faktorom bol priebeh zimných mesiacov roku 2020, väčšinou s miernymi teplotami. To malo vplyv na nižšiu spotrebu zemného plynu a pomalšie tempo ťaženia plynu zo zásobníkov,“ povedal pre portál vEnergetike.sk výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.