Eustream zostáva pre zákon o zdanení plynovodov v napätí. Ak poslanci prelomia veto prezidentky, ohrozia tak Slovensko

Vládny kabinet je v demisii, parlament sa už pomaly sústredí na predčasné voľby. Jedna z najväčších energetických spoločností, spoločnosť Eustream, je však stále v napätí. Na najbližšej schôdzi Národnej rady SR by sa totiž poslanci mali vrátiť k schvaľovaniu prezidentkou SR vrátenému zákonu o dani z osobitnej stavby, ktorý by mal slovenského prepravcu plynu pripraviť ročne o desiatky miliónov eur.

Je otázne, či sa nájde v súčasnej politickej atmosfére potrebných 76 poslancov, ktorí opätovne podporia tento zákon. Aj keď pri prvom hlasovaní podporilo zákon z dielne koaličných poslancov až 91 poslancov zo 136 prítomných. A to aj napriek tomu, že proti prijatiu zákona sa vyjadril tak minister hospodárstva Karel Hirman, ako aj predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský. Dokonca ani jeden z parlamentných výborov, neprijal uznesenie, ktoré by odporúčalo jeho prijatie.

Nový druh majetkovej dane

Zákon o daní z osobitnej stavby zavádza nový druh majetkovej dane. Predmetom dane je výhradne majetok vlastnený spoločnosťou Eustream, a to tranzitný plynovod. Jedná sa o jedinú daň svojho druhu uvalenú na konkrétnu spoločnosť.

Hlavným argumentom poslancov pre zavedenie majetkovej dane na tranzitný plynovod bolo tvrdenie, že táto stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti.

Slovenský prepravca zemného plynu však upozornil, že už dnes platí daň zo stavieb (budovy, kompresorové stanice) a líniové stavby ako plynovody, rozvody tepla či vodovody nepodliehajú majetkovej dani a jej zavedenie by malo negatívny vplyv na viaceré energetické odvetvia a ceny pre konečných spotrebiteľov.

Zdanenie vo výške 171 miliónov eur

Sadzba dane je stanovená vo výške 6-tisíc eur za každý aj začatý kilometer potrubia za mesiac. Keďže výška sadzby neberie ohľad na fakt paralelného vedenia viacerých potrubí súčasne (Eustream obhospodaruje sústavu 4 až 5 paralelne uložených potrubí), navrhované zdanenie je vo výške zhruba 171 miliónov eur ročne.

Návrh dane neberie podľa odborníkov do úvahy mieru ziskovosti spoločnosti, nie je určený na základe výsledkov hospodárenia, ale paušálne na základe dĺžky vlastneného potrubia.

Prezidentka im zákon vrátila

Viacerí právnici si myslia, že zákon je v rozpore so slovenskou ústavou, keďže je diskriminačný, je totiž zacielený výhradne na jednu spoločnosť. To pri vrátení zákona do parlamentu vytýkala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, podľa ktorej aplikácia zákona dopadne iba na jediného adresáta.

Reálne tak podľa nej môže byť ohrozená nielen finančná a majetková stabilita spoločnosti Eustream, ale aj služby a činnosti, ktoré v rámci Slovenska a pre Slovensko zabezpečuje.

Spoločnosť z krízy nijako neprofituje

Odborníci upozorňujú aj na fakt, že zákon o dani z osobitnej stavby nie je namierený voči spoločnosti, ktorá mimoriadne profituje zo súčasnej energetickej krízy.

Samotná spoločnosť Eustream uviedla, že pre vojnu na Ukrajine a energetickú krízu čelí vážnym negatívnym dosahom, že zo súčasnej krízy nijako neprofituje.

Nová daň pri pokračovaní súčasnej situácie nízkych tokov plynu cez slovenské územie podľa odborníkov uvrhne spoločnosť Eustream do straty a prakticky znemožní plnenie záväzkov plynúcich z dlhodobého financovania spoločnosti a eliminuje nádej na ich refinancovanie. Navyše do veľkej miery štát daní sám seba, keďže v spoločnosti Eustream stále vlastní majoritný 51-percentný podiel.

Energetická bezpečnosť v ohrození

Spoločnosť Eustream má podľa prezidentky SR strategický význam pre Slovensko aj európsky región z pohľadu energetickej infraštruktúry. Dopady schváleného zákona tak môžu ohroziť v konečnom dôsledku energetickú bezpečnosť krajiny.

„Zákonodarca na tieto hrozby nijako nereagoval v dôvodovej správe a ani nepredstavil alternatívne riešenie alebo sanáciu takýchto potenciálnych dopadov,“ upozornila Čaputová.

Či prelomia poslanci prezidentkino veto pri zákone namiereného proti spoločnosti Eustream sa už onedlho dozvieme. V každom prípade je prinajmenšom čas zamyslieť sa nad tým, že prečo sa proti poslaneckému zákonu, o ktorom vláda ani neuvažovala, postavili prezidentka SR, minister hospodárstva ako aj predseda parlamentného hospodárskeho výboru. A ten pritom sedí v tom istom poslaneckom klube, z ktorého pochádzajú poslanci, ktorí zákon o osobitnej dane z tranzitnej plynovodnej rúry do pléna predložili.