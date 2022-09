Fico a extrémisti šíria nebezpečné výroky o vysokých cenách energií. Valášek to považuje za odtrhnuté od reality

Podpredseda PS a poslanec NR SR Tomáš Valášek upozornil na nebezpečné výroky lídra Smeru-SD Roberta Fica a extrémistov.

„Počúvame, že za vysoké ceny energií môžu sankcie EÚ na Rusko. To je odtrhnuté od reality. Ceny plynu stúpli, lebo Vladimír Putin priškrtil kohútiky, aby si zvýšil príjem a nazhromaždil devízové rezervy dávno pred začiatkom vojny. Navyše, ak by Západ teraz prestal s vojenskou pomocou, tak tu do pár mesiacov máme totálnu porážku Ukrajiny a možno aj ruské vojská na našej hranici. Museli by sme okamžite zvýšiť naše výdavky na obranu,” uzavrel Valášek.