Fico chce zvrátiť odstavenie fabriky Slovalco, iniciuje mimoriadnu schôdzu a podporí návrh Kollárovej Sme rodina

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) iniciuje mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k energetike. Chce priniesť riešenia, ktoré majú pomôcť zvrátiť odstavenie fabriky Slovalco v Žiari nad Hronom. Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

Peniaze z emisných povolení

Zároveň uviedol, že Smer-SD chce podporiť návrh poslanca hnutia Sme rodina Jaroslava Karahutu, ktorý počíta s tým, že až 27,5 percenta z peňazí z Environmentálneho fondu, do ktorého idú peniaze z emisných povolení, by sa vrátilo naspäť firmám, ktoré majú veľké energetické nároky. Podľa pravidiel Európskej únie je možné tak urobiť do výšky 30 percent.

„Na Slovensku vraciame firmám, ktoré majú obrovské energetické ťažkosti, tri alebo štyri percentá, a je to na vôli ministra financií a ministra životného prostredia,“ poukázal Fico.

Hovoril aj s Kollárom

Na túto tému už hovoril aj s predsedom Národnej rady SR a šéfom Sme rodina Borisom Kollárom.

„Rozmýšľame, že by sme do programu mimoriadnej schôdze zaradili tento návrh zákona, ktorý predložil poslanec za Sme rodina a by sme ho schválili čo možno najrýchlejšie, možno už budúci týždeň,“ povedal Fico.

Vláda sa na hlinikáreň vykašľala

Zároveň dodal, že to bude asi prvýkrát, čo bude opozícia vyzývať, aby na mimoriadnej schôdzi poslanci schválili návrh, ktorý predložil vládny poslanec. Návrh totiž má podľa neho v súčasnej situácii logiku.

„Tých 27,5 percenta by výrazne pomohlo firmám ako je Slovalco,“ prízvukoval Fico. Šéf Smeru-SD je presvedčený, že vláda sa na hlinikáreň Slovalco vykašľala a nechala ju padnúť. V súčasnosti má fabrika vypnutých 22 pecí a ich naštartovanie by podľa neho trvalo niekoľko mesiacov a stálo by odhadom od 60 do 100 miliónov eur.