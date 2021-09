Fico: Slovensko je na ceste do pekla (video)

Slovensko je na ceste do pekla. Môže za to pripravovaná deregulácia pri cenách energií a pripravovaná ešte väčšia liberalizáciu trhu s energiami. Povedal to v rozprave na mimoriadnej schôdzi o cenách energií predseda strany Smer-SD Robert Fico.

„Tá vaša neviditeľná ruka trhu spôsobí výrazný nárast cien energií. Trh to nikdy nevyrieši. Trh iba zabezpečí, že bohatí sú bohatší a chudobní chudobnejší,“ zdôraznil Fico, ktorý žiada vládu, aby verejnosti predstavila, čo ide robiť s cenami energií.

Predseda Smeru-SD tiež žiada vládu, ministra hospodárstva a predsedu vlády, aby robili nejaké kroky v otázke nového plynovodu Nord Stream 2. „Nevidíme aktivitu, nevidíme, že by vláda, predseda vlády, minister hospodárstva robili nejaké kroky,“ konštatoval Fico s tým, že vďaka plynovodu Nord Stream 2 môže Slovensko prísť o nemalé peniaze vo výške 300 až 400 miliónov eur ročne z tranzitu plynu.