Fico žiada zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k cenám energií, diskutovať chce aj o Nord Streame

Opozičná strana Smer-SD sa znova pokúsi zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu o cenách energií.

„Nie je tu žiadny záujem koalície zaoberať sa témami, ktoré ľudí doslova a písmena ohrozujú. Prečo by preboha nemala národná rada o tom rokovať? Nech vláda predstúpi pred poslancov a vysvetlí, čo ide robiť s cenami energií. Ak nám zamietnu túto schôdzu lebo Fico, lebo Smer, tak to už bude výsmech do tvárí obyčajných ľudí,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede predseda strany Robert Fico, ktorý chce na mimoriadnej schôdzi otvoriť aj tému nového plynovodu Nord Stream 2.

Sulík schôdzu odmieta

Strana Smer-SD sa pokúsila zvolať mimoriadnu schôdzu k cenám energií a k novému ruskému plynovodu už koncom augusta, koalícia však program schôdze neschválila. O budúcoročných cenách energií tak poslanci nerokovali.

Minister hospodárstva Richard Sulík sa už v auguste vyjadril, že jeho strana SaS takú schôdzu nepodporí a na takejto mimoriadnej schôdzi sa ani nezúčastní. „Robert Fico je ten posledný, kto by sa mal ozývať k cenám energií. Ja s ním nebudem robiť v parlamente divadlo. Ja sa takej mimoriadnej schôdze nezúčastním,“ povedal koncom augusta Sulík.

Nové ceny by mali byť známe už čoskoro

Domácnosti by si mali od začiatku budúceho roku priplatiť za elektrinu v priemere o tri až štyri eurá mesačne, čiže by sa mali v priemere zvýšiť ceny o 10 až 15 percent. Myslí si to minister Sulík. Podľa medializovaných informácií by sa mali ceny plynu pre domácnosti zvýšiť o zhruba 15 percent a ceny tepla v priemere o 10 percent.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v súčasnosti pracuje na regulácii cien energií. Nové ceny platné od začiatku budúceho roku by mali byť známe koncom novembra, najneskôr začiatkom decembra.