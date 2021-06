Firma Nafta mala vlani zisk takmer 80 miliónov eur, pomohlo jej rozšírenie aktivít vo Veľkej Británii

Spoločnosť Nafta dosiahla v minulom roku zisk po zdanení vo výške 78,5 milióna eur. Aj napriek pandemickému roku sa slovenskému prevádzkovateľovi podzemných zásobníkov plynu podarilo medziročne zisk navýšiť o zhruba osem miliónov eur.

„Uplynulý rok významne ovplyvnila pandémia, ktorá sa podpísala pod bezprecedentný pokles dopytu po rope aj zemnom plyne. Dôležitým míľnikom uplynulého roka bolo ďalšie rozšírenie aktivít spoločnosti Nafta do Veľkej Británie a upevnenie jej pozície na Ukrajine,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Nafta Martina Štecová.

Jednou z ekonomických výziev pre všetky energetické spoločnosti bola v minulom roku podľa spoločnosti Nafta cena zemného plynu, ktorá sa aj pre miernu zimu dostala na svoje historické minimá.

„Situáciu počas pandémie sme zvládli najmä vďaka rýchlemu prijatiu všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení a veľkému nasadeniu našich zamestnancov. Počas celého uplynulého roka sa nám podarilo poskytovať našim zákazníkom stabilné a spoľahlivé služby, a to aj napriek komplikovaným okolnostiam,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Martin Bartošovič.

Po etablovaní sa spoločnosti na nemeckom trhu, pokračovala Nafta v zabezpečovaní prevádzky podzemných zásobníkov v Bavorsku. Pred koncom roka boli bavorské zásobníky naplnené na maximálny pracovný objem.

Vo Veľkej Británii začala slovenská firma poskytovať svoje technicko-servisné služby pre podzemný zásobník zemného plynu Humbly Grove neďaleko Londýna. V minulom roku plynárenský podnik rozšíril svoje aktivity aj na Ukrajine, kde pôsobí už piaty rok.

Spoločnosť Nafta, ako akcionár vo firme EP Ukraine, uspela vo verejnej súťaži a získala dve nové licencie – Grunivska a Okhtyrska. „Prieskumné aktivity na Ukrajine pokračovali aj v licenciách Užhorod a Vatazhivska,“ dodala Štecová.

Nafta s partnerom pokračovala v prípravách na realizáciu identifikovaných prieskumných vrtov v prieskumnom území Trnava a v licencii pri Topoľčanoch realizovali geochemický prieskum, ktorého výsledky potvrdili uhľovodíkový potenciál v tejto oblasti.

V regióne Trnava sa spoločnosť pripravovala na prieskumný vrt Trakovice 14. Prieskumné aktivity so zahraničným partnerom pokračovali aj v licencii Beša a Pavlovce nad Uhom, kde bolo dokončené vyhodnotenie 3D seizmických dát. „Všetky spomenuté aktivity by mohli priniesť úžitok v podobe ekonomicky ťažiteľných zásob uhľovodíkov,“ doplnila Štecová.

Spoločnosť Nafta plánuje naďalej vytvárať synergie s obnoviteľnými zdrojmi energií. Realizovala pilotný projekt inštalácie solárnych panelov na vybraných prevádzkach. „Veríme, že vďaka rozvinutej infraštruktúre a nášmu dlhoročnému know-how budeme raz v našich zariadeniach skladovať okrem zemného plynu aj vodík,“ konštatoval Bartošovič.

je medzinárodná spoločnosť so skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov.Spoločnosť aktívne pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. Spoločnosť je s celkovou skladovacou kapacitou približne 60 terawatthodín v pozícii šiesteho najväčšieho prevádzkovateľa zásobníkov plynu v Európe.Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti Nafta a.s. je SPP Infrastructure, a.s. , spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií. Akcionármi v spoločnosti SPP Infrastructure sú štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel (51 %) a firma EP Infrastructure, ktorá je súčasťou Energetického a průmyslového holdingu