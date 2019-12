Firmy musia investovať do výroby. Slovensko chce znížiť množstvo emisií o 20 %.

Slovensko napokon plánuje do desiatich rokov znížiť emisie skleníkových plynov o pätinu. Pôvodne pritom pre sektory mimo obchodovania s emisiami deklarovalo, že do roku 2030 zníži podiel emisie skleníkových plynov o 12 %. Uvádza sa to v národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 až 2030, s ktorými sa stotožnili aj sociálni partneri na Hospodárskej a sociálnej rade SR. Po odporúčaní Európskej komisie Slovensko zvýšilo ambíciu v obnoviteľných zdrojoch energií. Aktuálny tripartitou odobrený energetický a klimatický plán počíta s 19,2-percentným podielom využívania obnoviteľných zdrojov energií.

Vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energií

„Ministerstvo hospodárstva podnikne všetky dostupné kroky k tomu, aby v priebehu rokov 2021 až 2030 akceleroval rozvoj obnoviteľných zdrojov najmä vo výrobe tepla a aby sa v roku 2030 Slovensko dokázalo priblížiť k vyššiemu podielu obnoviteľných zdrojov energií,“ uviedol rezort hospodárstva v spomínanom pláne. Podľa ministerstva kľúčovými pre dosiahnutie cieľov budú sektory priemyslu a budov.

Zamestnávatelia upozorňujú firmy, že zníženie emisií skleníkových plynov si vyžiada veľké investície do výroby. „Každý by si mal naozaj uvedomiť nevyhnutnosť ekologizácie všetkých svojich procesov. Zároveň by si mal uvedomiť, že tento proces je náročný z hľadiska nákladov. Priemysel stojí pred množstvom výziev, pred zmenou štruktúry mnohých výrobných postupov, ktoré budú samozrejme znamenať obrovské zvyšovanie nákladov,“ povedal po rokovaní tripartity viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.

Nariadenie Európskeho parlamentu

Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030 je vypracovaný na základe nariadenia Európskeho parlamentu, ktoré schválil Európsky parlament v novembri 2018. Návrh nariadenia definuje formu a obsah tzv. integrovaných národných energetických a klimatických plánov (NECP), ktoré budú hlavným strategickým dokumentom členských štátov v oblasti energetiky a klímy.

Investori volajú po znižovaní emisií

Viac ako 600 inštitucionálnych investorov, ktorí spravujú majetok klientov v hodnote 37 bil. USD, vyzvalo vlády, aby zintenzívnili úsilie v boji pri klimatickým zmenám. Investori, ku ktorým patria banky, penzijné fondy a poisťovacie spoločnosti, svoju výzvu adresovali krajinám zúčastňujúcim sa na dvojtýždňovej klimatickej konferencii OSN v Madride.

Firmy ako Aviva, California Public Employees‘ Retirement System a Zurich Insurance Group žiadajú celosvetové ukončenie prevádzky tepelných elektrární využívajúcich uhlie, zastavenie vládnych subvencií pre fosílne palivá a zväčšenie plánovanej redukcie emisií nad rámec tých, ku ktorým sa vlády zaviazali. Podobné výzvy investičné spoločnosti zverejnili už aj v minulosti, ale pondelková výzva je doteraz najmasovejšia. Pripojilo sa k nej 631 firiem, ktoré spravujú majetok vo vyššej hodnote ako vlaňajší hrubý domáci produkt USA a Číny dohromady.

Dodávatelia by sa mali preorientovať na OZE

Londýnska nezisková výskumná organizácia CDP zároveň v pondelok uviedla, že samotné veľké firmy môžu výrazne znížiť emisie donútením svojich dodávateľov, aby sa preorientovali na obnoviteľné zdroje energie. CDP analyzovala údaje tisícok firiem, ktoré sú dodávateľmi veľkých korporácií, ako sú Walmart, Samsung a L’Oreal, a dospela k záveru, že presun pätiny ich nákupov energií k obnoviteľným zdrojom by mohol redukovať emisie kysličníka uhličitého o jednu gigatonu, čiže o toľko, koľko emisií v roku 2017 dohromady vypustili Brazília a Mexiko.

(1 EUR = 1,1094 USD)