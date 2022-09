Galek v súvislosti so zásobami plynu trvá na svojom, a vďaka Mochovciam na tom budeme dobre aj s elektrinou (video)

Slovensko je stále najlepšie pripravenou krajinou na najbližšiu vykurovaciu sezónu. Myslí si to štátny tajomník hospodárstva Karol Galek. Podľa neho slovenské zásobníky plynu sú naplnené na viac ako 80 %, je v nich vyše 30 terawatthodín plynu.

„Z toho 65 % je určených pre slovenský trh,“ povedal na piatkovej tlačovej besede Galek.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vďaka dodatočným kontraktom by taktiež malo na Slovensko do konca roka pritiecť ďalších 10 terawatthodín plynu. „Do konca vykurovacej sezóny, čiže do konca marca budúceho roku, to bude ďalších 7,8 terawatthodín,“ doplnil Galek. Priemerná spotreba plynu na Slovensku počas vykurovacej sezóny je pritom zhruba 32 terawatthodín.

Dostatok by sme mali mať podľa Galeka aj elektriny. A to aj vďaka novému tretiemu bloku Atómovej elektrárne Mochovce, ktorý by mal začať komerčne vyrábať elektrinu od začiatku budúceho roku.