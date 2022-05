Gazprom je už pre Bulharsko minulosťou, vraví Vasilev. Moskva dosiahla úplný opak toho, čo chcela

Bulharsko uvalilo na Rusko ekonomické sankcie, ponúklo Ukrajine opravu pokazenej vojenskej techniky a vyhostilo ruských diplomatov.

Ako referuje New York Times, podľa premiéra Kirila Petkova malo Rusko v Bulharsku tradične veľký vplyv a v Moskve stále nerozumejú bulharskej zmene postoja.

Zastavili im zemný plyn

Prudké zhoršenie vzťahov nastalo predovšetkým po tom, ako Rusko nedávno zastavilo dodávky zemného plynu do Poľska a Bulharska.

V rovnakom čase navyše podľa Petkova ruskí hackeri napadli server bulharskej štátnej energetickej spoločnosti a skomplikovali vyplácanie dôchodkov prostredníctvom bulharských poštových služieb.

Ako poznamenal Petkov, Moskva sa v jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie, ktorú dlhodobo považovala za spojenca, snaží o nárast cien energií, nespokojnosť v spoločnosti a následne pád bulharskej vlády.

Gazprom je minulosťou

Bulharský vicepremiér Asen Vasilev však podotkol, že Bulharsko je už na dobrej ceste k zabezpečeniu náhradných dodávok plynu potrubím z Azerbajdžanu a prostredníctvom dodávok skvapalneného zemného plynu po mori do terminálov v susednom Grécku.

„Pre nás je, samozrejme, Gazprom už minulosťou,“ povedal Vasilev. Dodal, že Moskva to prehnala a docielila akurát to, že dovtedy znepriatelené balkánske národy začali spolupracovať, aby boli pripravené, ak by Rusko náhle prerušilo dodávky energií.

Štáty by si z nich mali brať príklad

Napriek náročnej situácii, čo sa týka náhrady za dodávky energií z Ruska, by Bulharsko mohlo podporiť ďalšie kolo sankcií EÚ, ktoré sa pravdepodobne dotknú ropy a zemného plynu. Za udelenie výnimky však zatiaľ nevystupuje tak hlasno ako napríklad Maďarsko.

„Ak si krajina najviac závislá od Ruska a s najnižším HDP na obyvateľa v EÚ môže dovoliť postaviť sa Putinovi, mal by byť schopný postaviť sa Putinovi každý,“ skonštatoval bulharský premiér.